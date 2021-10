Weer verliefd op je huis, wie kent het tv-programma niet? Gusto Casa laat jou smoorverliefd worden op jouw huidige huis of op je nieuwe (t)huis.

Dat de woningmarkt oververhit is, dat is niemand ontgaan. Lindy Hendriks van Gusto Casa begon drie jaar geleden haar eigen makelaarskantoor met het doel: iedereen zich thuis laten voelen. Gusto Casa betekent ook thuis voelen, een smaakvol huis. Maar kunnen we in deze markt nog wel een fijn thuis vinden voor iedereen?

Thuis

Dat makelaars veel negatief in het nieuws komen, ontgaat ook vast niemand. De problemen worden steeds nijpender. Juist in deze corona tijd zitten we steeds meer thuis. Thuis moet dan een fijne plek zijn.

Tekst gaat verder onder afbeelding



Hoe kan ik het verschil maken

Lindy Hendriks ging na een stressvol jaar in haar eentje op vakantie naar Portugal. Tot rust komen in een Retreat. Ze merkte dat ze het plezier in het werk een beetje begon te verliezen. Tijd om na te denken. Ze moest onderzoeken hoe ze toch het verschil kon maken op de woningmarkt. Met een woonmagazine aan het zwembad kwam ze in gesprek met mede vakantiegangers. Ook hier bleef de woningmarkt niet onbesproken. Frustratie voerde de boventoon, maar ook een behoorlijke wensenlijst. De overige gasten concludeerde dat ik niet echt een typische makelaar was, geen cowboy of snelle jongen. Waarom was ik dan makelaar geworden?

Ik kom uit een aannemers gezin. Huizen hebben altijd mijn interesse gehad. Vroeger bij het verkopen van loten probeerde ik altijd stiekem bij iedereen binnen te kijken. Het huis vertelt iets over de mensen die er wonen. Er hangt een bepaalde energie in een huis die heel bepalend is voor hoe jij je voelt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Niet afwijken van mijn doel en visie

Het zette mij behoorlijk aan het denken… Want ja waarom was ik makelaar geworden? Ik wilde mensen ‘echt’ helpen, het verschil maken. Meedenken, luisteren en een fijne plek voor mensen vinden. In deze markt voelt het soms onmogelijk. Concessies is het toverwoord. Stressvol en je moet compromissen sluiten. Instapklaar vergeet het maar zonder grote zak geld. We zien ook mensen die eigenlijk vastzitten in hun huis. We moeten creatief denken en gaan denken in oplossingen.

Tekst gaat verder onder afbeelding



Cadeautje

Toen kwam Wendy, een cadeautje. Wendy was styliste voor onder andere VT-wonen en de Bolia. Ze zorgt ervoor dat onze woningen tot in de puntjes gestyled worden. Zo hebben we altijd de aller beste verkooppresentatie. Daarnaast kijkt ze mee met potentiële kopers naar de wensen en behoeften. Hoe wordt het huis een droomhuis? Geen duur ontwerp, maar van Kwantum, Jysk, Casa & Ikea tot kringloop. Twijfel je tussen verhuizen of verbouwen? Geen idee hoe je sfeer kunt creëren? Maak je Pinterest bord klaar en Wendy tovert jouw huis om tot een droomhuis. Dus wil jij verliefd worden op een huis? Laat Wendy meekijken.