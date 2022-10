Wonen in De Erven voor stadse vrijbuiters

Dit is wel heel bijzonder. Een compleet nieuw dorp en dat op 15 minuten van hartje Utrecht. Het beste van 2 werelden? Zeg jij het maar.

Het zou jouw verhaal kunnen zijn

“Toen ons tweede kindje kwam, paste het gezellige Utrecht ons minder goed. We gingen op zoek naar een nieuw, rustiger thuis. De ligging en rustige omgeving van Hoef en Haag spraken ons aan. Een rondje door de wijk en we waren verkocht”, aldus de enthousiaste nieuwe bewoners.

Ze vervolgen: “Het is echt zo’n leuk (nieuw) dorp en dat op maar een kwartier rijden van de Utrechtse binnenstad. Vrienden keken geschokt. Gaan jullie de stad uit? Het grappig is dat ze een jaar later ook de keuze maakten om naar Hoef en Haag te verhuizen. Je krijgt hier value for money.”

Is dit verhaal ook jouw verhaal en ken je Hoef en Haag nog niet (goed genoeg)? Lees dan zeker verder. We vertellen je meer over het nieuwe dorp en De Erven 4D waar nu net een nieuwe fase in verkoop is gegaan.

Dit is er nog te koop

Er zijn nog twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en herenhuizen beschikbaar. En als je snel bent, maak je wellicht ook nog kans op een levensloopwoning met bad- en slaapkamer op de begane grond.

Om je een idee te geven; je koopt hier een gloednieuw herenhuis met veranda voor € 603.900 v.o.n. Deze woning is 161 m2 groot en heeft een eigen parkeerplaats en tuin op het zuidoosten. Doordat er 4 slaapkamers en een grote zolder zijn, kun je hier perfect met een gezin leven.

De woningen zijn gasloos, uitstekend geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Eventueel kun je extra zonnepanelen laten plaatsen. Je bent dus klaar voor de toekomst en hebt veel minder last van stijgende energieprijzen. Je hoeft immers minder te stoken.

Tekst loopt door onder de foto

Een dorp met een hart

Zo´n 5 jaar geleden startte de ontwikkeling en realisatie van een compleet nieuw dorp tussen Vianen en rivier de Lek. De plannen zijn groots; 1800 woningen komen er. De eerste bewoners durfden het aan. Ze pionierden in niemandsland, omdat ze erin geloofden een goeie investering te doen.

Deze zomer bestond Hoef en Haag 5 jaar en dat werd groots gevierd op het dorpsplein met muziek en lekker eten. Wat een gezelligheid, vooral omdat veel mensen elkaar kennen zoals je van een dorp mag verwachten.

Naast de 1000 woningen die gebouwd of in aanbouw zijn, is er in Hoef en Haag een school, kinderopvang, supermarkt, buurtwinkel, huisarts, kapper, restaurant en soms is er zelfs een markt. Wil je meer, dan fiets je in 5 minuten naar Vianen of spring in de auto en ben met een kwartier in hartje Utrecht. Overigens is de natuur rondom het dorp schitterend.

Tekst loopt door onder de foto

Vrijbuiters gezocht

Hoef en Haag heeft 3 deelgebieden: Het dorpshart, Het Lint en De Erven. De Erven Buurtvrij is een groene en speelse buurt waar je alle vrijheid hebt om jezelf te zijn. Lekker tafelen met buren in de boomgaard, terwijl de kinderen een boomhut bouwen. Hang loom op je veranda of ga met een rubberbootje het water op.

“Wat ik zo mooi vind, en nu spreekt even mijn ontwikkelaarshart, is dat het gelukt is in een heel korte tijd een volwassen dorp te bouwen”, zegt Pim Nieuwehuyze van De Keizer Makelaarsgroep.

“Met volwassen bedoel ik dat er voorzieningen zijn, veel verschillende typen woningen, gevarieerde architectuurstijlen én bovenal een gemixte bewonerssamenstelling. En dat doet een dorp goed. Zeker op de lange termijn. We zien veel belangstellenden uit Utrecht. Ze willen doorstromen of voor het eerst een huis kopen, maar kunnen niets vinden in Utrecht door de hogere prijzen. Die kans is er nu!”

Lijkt het je wat? Kijk dan eens op de website bij ‘Woningen’. Daar staan alle beschikbare typen met prijs, plattegrond en technische informatie.

www.hoefenhaag.nl/de-erven/woningen