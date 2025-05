‘Woonruimte is schaars, dus verhuur moet eerlijk en fatsoenlijk gebeuren’

Net als de rest van Nederland, heeft Utrecht te maken met een wooncrisis. De gemeente zet volop in op het bouwen van nieuwe woningen, maar minstens zo belangrijk is het om de bestaande woningen zo goed mogelijk te gebruiken. Wethouder Dennis de Vries (Wonen): “In Utrecht investeren we ongelijk voor gelijke kansen. We willen voorkomen dat woningen worden opgekocht door vermogende particulieren en makelaars, met als doel ze voor veel geld te verkopen of verhuren. Wonen is een grondrecht, geen verdienmodel. Van eigenaren die woningen verhuren, verwachten we dat ze dit op een nette manier doen.”

Daarover gaat ook gaat dit laatste verhaal in de serie over het beter gebruiken van de bestaande woningvoorraad. Anouk, beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht, vertelt over de aanpak van misstanden op de Utrechtse huurmarkt.

In een stad waar betaalbare woonruimte schaars is, ligt misbruik al snel op de loer. Te hoge huren, slecht onderhouden woningen en intimiderend gedrag van sommige verhuurders zorgen voor onrust op de huurmarkt. Met de invoering van de Wet goed verhuurderschap op 1 juli 2023 heeft de gemeente Utrecht een extra instrument in handen om op te treden tegen misstanden. “We willen huurders echt aanmoedigen om zich te melden,” zegt Anouk.

Huurders met klachten kunnen terecht bij een speciaal meldpunt. “Inmiddels zijn er bijna 300 meldingen binnengekomen,” vertelt Anouk. “Die gaan over uiteenlopende zaken: te hoge borg, achterstallig onderhoud, intimidatie. Vaak komen meerdere problemen tegelijk voor in één melding. Sommige verhuurders beginnen pas echt lastig te doen als een huurder bij het Huurteam of bij ons aanklopt.”

Dat laatste is volgens haar een belangrijke reden waarom huurders soms aarzelen om een melding te doen. “Ze zijn bang om hun woning kwijt te raken of voor andere bedreiging of intimidatie, en dat begrijp ik. Het is al moeilijk genoeg om in Utrecht een betaalbare woning te vinden. Maar zonder meldingen kunnen wij niets doen, en we hebben écht mogelijkheden om op te treden.”

Huurteam Utrecht

De gemeente werkt bij de afhandeling van meldingen samen met onder meer het Huurteam Utrecht. Dat team komt bijvoorbeeld in actie bij geschillen over de huurprijs. “Het Huurteam kan helpen bij de check hoe hoog de huur – volgens het puntenstelsel – maximaal mag zijn. Als blijkt dat een verhuurder te veel vraagt, geeft het Huurteam advies over de vervolgstappen die de huurder kan zetten – bijvoorbeeld de stap naar de Huurcommissie. Die kan een bindende uitspraak doen, waar huurder en verhuurder zich aan moeten houden,” zegt Anouk. “Het blijkt helaas dat de huur in Utrecht vaak veel te hoog is: volgens de jaarcijfers van het Huurteam betaalden huurders die een melding maakten in 2024 gemiddeld bijna 300 euro per maand te veel. Dat vinden wij ronduit schandelijk.”

“Wanneer we een overtreding tegenkomen, beginnen we met een waarschuwing, gecombineerd met een ‘last onder dwangsom”, legt Anouk uit. “Dat betekent dat de verhuurder iets moet aanpassen – bijvoorbeeld de borg terugbrengen tot het wettelijk maximum van twee maanden kale huur. Gebeurt dat niet, dan moet de verhuurder een geldbedrag betalen: de dwangsom. Bij herhaling kunnen we ook een bestuurlijke boete opleggen.”

Anouk: “We willen een stad zijn waar mensen prettig en veilig kunnen wonen. Daar hoort bij dat we optreden tegen excessen. Maar dat kunnen we alleen als huurders ons weten te vinden. Meld het dus, ook als je twijfelt. Weet dat we altijd eerst met jou overleggen voordat we stappen richting de verhuurder zetten.”

Meer informatie of melding doen?

Ga naar www.utrecht.nl/hulpbijhuren of neem contact op met het meldpunt. Samen maken we de huurmarkt eerlijker.