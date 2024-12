De mooiste kerststal van Nederland

Die staat bij Museum Catharijneconvent in Utrecht! Laat je betoveren door deze gigantische kerststal met ruim 600 schitterende achttiende -eeuwse kerststalfiguren.

Een leuke tip voor jong en oud: je kijkt je ogen uit! Elk kerststalfiguur is een kunstwerk op zich, met hoofden van terracotta en benen en armen van hout, die vervolgens zeer vakkundig zijn beschilderd.

Ook het decor van de kerststal is spectaculair. Die staat namelijk vol met echte Utrechtse eye-catchers. Zo staan Maria en Jozef onder de Domtoren, en kun je de bloemenmarkt aan de Utrechtse Oudegracht herkennen. Leuk toch? Een bezoek aan de stal is gratis, reserveren is niet nodig.

