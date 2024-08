Word mede-eigenaar van De Stadstuin: Het eerste co-working concept dat eigendom deelt!

Sinds de oprichting in 2015 heeft De Stadstuin zich ontwikkeld van een onontdekte locatie aan de voormalige tippelzone in Utrecht tot een toonaangevende beheerder van coworkingspaces, broedplaatsen en evenementenlocaties in meerdere steden. De organisatie heeft vestigingen in Utrecht en Den Bosch, met plannen voor nieuwe locaties in Breda, Arnhem en Amsterdam.

Niet alleen heeft De Stadstuin nieuwe locaties geopend, maar in 2018 richtte het samen met verschillende partners ook Dotslash Utrecht op en stond het aan de wieg van De Ping Pong Club. “Eigenlijk zit het in ons DNA om de stad te vormen met vette plekken”, vertelt Edo Wiersema, oprichter en mede-eigenaar van De Stadstuin.

Tekst loopt door onder de foto

Om aan de aanhoudende vraag naar dergelijke gebouwen en plekken in meerdere steden te voldoen, heeft De Stadstuin een unieke financieringsbenadering gekozen: een ‘mini-beursgang’ via het sharefundingsplatform Eyevestor. Dit stelt mensen in staat om al vanaf ongeveer €500 mede-eigenaar te worden, waarbij zij deel uitmaken van het moederbedrijf dat alle locaties en activiteiten beheert.

“We hadden de route van traditionele investeringen kunnen volgen, maar de energie en samenwerking met onze leden, huurders en partners zijn zo waardevol dat we besloten hebben hen te betrekken bij onze groei,” legt Edo uit. “Ze hebben ons geholpen te komen waar we nu zijn; het is logisch dat ze deel uitmaken van onze toekomst.”

Tekst loopt door onder de foto

Sharefunding biedt in tegenstelling tot crowdfunding echte mede-eigendom. “Dit moet natuurlijk wel wat opleveren,” zegt Edo, “daarom plannen we in 2025 het eerste dividend uit te keren.” Het doel is om €700.000,- op te halen, wat essentieel werkkapitaal zal verschaffen voor verdere expansie.

De campagne is nu live en kan bezocht worden op www.stukjestadstuin.nl. Ben je klaar om deel uit te maken van iets bijzonders en samen meer inspirerende werklocaties te creëren? Sluit je dan nu aan!