Zonnepanelen op bedrijfsdak? Doe de quickscan

Utrecht stapt over op duurzame energie. En jij kan met jouw bedrijfsdak een belangrijke bijdrage leveren. Samen met de zon: de ultieme energieleverancier.

Met zonnepanelen op het dak van jouw bedrijf wek je niet alleen duurzame energie op, maar bespaar je ook nog eens op de energierekening. En je draagt bij aan de ambitie van onze stad: in 2025 ligt op 20% van de Utrechtse daken zonnepanelen.

Gemeente Utrecht wil het Utrechtse ondernemers zo makkelijk mogelijk maken om voor zonnepanelen te kiezen. Zo kun je via het Energieloket voor zakelijk en maatschappelijk vastgoed een quickscan aanvragen met online adviesgesprek. Een adviesbureau geeft dan inzicht wat zonnepanelen kunnen opleveren en hoeveel subsidie mogelijk is.

Groen hart

Peter de Bruijn is eigenaar van APAC op bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn. De ondernemer koos voor zonnepanelen op zijn bedrijfsdak vanwege zijn groene hart. “Iedere dag zie ik met een speciale app hoeveel energie onze 660 zonnepanelen opbrengen en hoe weinig CO2 we daardoor nog uitstoten.”

Volgens Peter moeten alle ondernemers met een leeg dak in actie komen. “We zijn verantwoordelijk voor energiebesparing. De hulp van de gemeente is een laagdrempelige kans om bij te dragen aan een schonere stad. Ik weet zelf hoe lastig het is om tijd te investeren in dit soort duurzame stappen.”

Duurzame en gezonde stad

De Utrechtse wethouder (energie) Lot van Hooijdonk merkt ook dat ondernemers graag willen verduurzamen, maar weinig tijd hebben om zich te verdiepen in zonnepanelen.

“We ondersteunen graag de ondernemers”, aldus de wethouder. “Op die manier kost het bedrijven minder tijd, maar kunnen ze wel een steentje bijdragen aan een duurzame stad. Voor veel bedrijven is het ook nog eens goed voor hun eigen portemonnee, omdat de energierekening omlaaggaat.”

Vraag de quickscan aan

Ben jij ondernemer met een bedrijfsdak van minimaal 100 m2 en benieuwd naar zonnepanelen? Vraag dan nu de quickscan met online adviesgesprek aan op www.utrecht.nl/zonopbedrijfsdak.

Ondernemer Tessa Pals wil graag zonnepalen omdat zij voorziet dat haar bedrijf op Oudenrijn in de toekomst meer energie gaat gebruiken