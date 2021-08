BIJ1 wil Utrechtse gemeenteraad in en zoekt raadsleden

Politieke partij BIJ1 wil tijdens de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar proberen in de Utrechtse gemeenteraad te komen. Op de website van de partij staat ook een vacature voor gemeenteraadsleden in de Domstad.

BIJ1 haalde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar één zetel en was daarvoor ook al actief in de Amsterdamse gemeenteraad. “We hebben gezien wat we in Amsterdam hebben kunnen bereiken met onze strijd voor radicale gelijkwaardigheid en die strijd gaan we in 2022 voortzetten”, staat op de website van de partij.

De partij doet mee in acht gemeenten en zoekt ‘gemotiveerde kandidaten die zich hardmaken voor een inclusieve samenleving’. BIJ1 vraagt vooral mensen vanuit ‘ervaringsdeskundigheid en gemarginaliseerde groepen’ om te solliciteren. “Wij geloven dat deskundigheid door (levens) ervaring en contact met de samenleving belangrijker is voor volksvertegenwoordigers dan politieke ervaring of opleiding.”

BIJ1 doet in acht gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Naast Utrecht, zijn dat Amsterdam, Rotterdam, Almere, Haarlem, Delft, Arnhem en Nijmegen.