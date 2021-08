Bijna voltallige Utrechtse raad wil dat gemeente meer doet om evacués uit Afghanistan op te vangen

Een grote meerderheid van de Utrechtse raad wil dat de gemeente meer doet om evacués uit bijvoorbeeld Afghanistan op te vangen. De sterk verslechterde situatie in het Aziatische land veroorzaakt grote stromen vluchtelingen, waarvan een deel in Nederland terechtkomt. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, Student & Starter, SP, DENK, D66, VDD en CDA hebben schriftelijke vragen ingediend over de kwestie.

Volgens de partijen komen dagelijks enkele honderden evacués naar Nederland. Deze mensen worden in eerste instantie opgevangen op locaties van defensie in Zoutkamp, Zeist en Ede, maar gaan vervolgens naar opvangplekken van het COA.

Ook nu de evacuaties uit Afghanistan gestopt zijn zullen er volgens de fracties nog asielzoekers uit het land naar Nederland komen. “Ook de zorgelijke situatie in bijvoorbeeld Libanon, Belarus en Turkije levert een extra instroom van asielzoekers op”, is te lezen in de schriftelijke vragen.

COA

Daarnaast menen de partijen dat de grenzen van de opvangcapaciteit van het COA razendsnel in zicht komen. “De gemeente Utrecht heeft in 2021 nog maar 60 procent van de opgave voor huisvesting van statushouders voor dit jaar gerealiseerd.”

Ook zeggen de fracties dat de crisisopvang in tenten of sporthallen onwenselijk is en voorkomen moet worden. De huidige situatie vraagt volgens de politici dan ook om extra inzet van de gemeente.

Actualiteit

De fracties vragen zich af of het college bereid is op te zoek te gaan naar extra opvanglocaties voor vluchtelingen. Tegelijkertijd willen ze dat de gemeente definitieve huisvesting regelt voor statushouders die nu nog in een opvanglocatie van het COA verblijven. “Is het college bereid om bij het zoeken van plekken voor tijdelijke of vaste opvang en huisvesting te zoeken naar ongebruikelijke mogelijkheden?”

Tot slot vragen de partijen welke andere maatregelen er, naast locaties, nodig zijn om te zorgen voor een goede opvang, een veilige plek en opname in de samenleving voor de extra stroom aan asielzoekers en evacués. De partijen vragen het college om vanwege de actualiteit binnen een week op de vragen te reageren.