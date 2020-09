CDA vraagt college opheldering over verkeerssituatie bij winkelcentrum De Gaard

De verkeersdrukte en verkeersveiligheid rondom het Utrechtse winkelcentrum De Gaard leiden tot bezorgdheid bij omwonenden. Het CDA krijgt ‘zorgelijke signalen’ over de ontwikkelingen rondom het opgeknapte winkelcentrum in Tuindorp Oost en vraagt het college om opheldering.

Volgens bewoners wordt vooral de achterkant van het winkelcentrum veel gebruikt, omdat bezoekers daar direct naar binnen kunnen bij de Albert Heijn. Het zou er dan ook erg druk zijn, terwijl in de plannen voor de vernieuwing vooral aandacht was voor het parkeerterrein aan de voorkant, bij de Lamérislaan.

Petitie

Bewoners hebben eerder deze maand een petitie aangeboden aan het college. Daarin pleiten ze voor het omdraaien van de rijrichting op de Valetonlaan. Vervolgens werd volgens het CDA in een overleg afgesproken dat de gemeente en buurtbewoners samen een onderzoek zouden doen naar betere oplossingen.

Volgens het CDA hebben bewoners nu echter een brief gekregen van ontwikkelaar FiMek. Daarin staat een heel ander voorstel dan door de bewoners bepleit. FiMek heeft het namelijk over het weghalen van parkeerplaatsen in plaats van het veranderen van de rijrichting.

Extra stappen

Het CDA wil dat het college de situatie opheldert. Zo moet duidelijk worden of de gemeente de komende tijd stappen gaat zetten om de verkeersdruk aan te pakken en of er maatregelen zijn voorzien om de route via de hoofdgang aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld met extra fietsparkeerplekken of extra looproutes.

Het viel het CDA verder op dat op de website van de gemeente alleen wordt verwezen naar de website van ontwikkelaar FiMek. Dat wekt volgens CDA de indruk dat de ontwikkelaar in het gebied de dienst uitmaakt. De partij ziet dan ook graag dat het college alsnog heldere informatie over de plannen op de website zet.