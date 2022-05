Eerste nieuwe wethouderskandidaat bekend: PvdA Utrecht draagt voormalig docent Dennis de Vries (37) voor

Het Utrechtse coalitieakkoord is rond en wordt op woensdag 1 juni gepresenteerd. Dan wordt ook duidelijk wie de wethouderskandidaten zijn, maar PvdA Utrecht heeft vandaag al de eerste nieuwe naam bekendgemaakt: voormalig docent Dennis de Vries (37) wordt door de partij voorgedragen. “Het is een grote eer dat ik namens de PvdA word voorgedragen als wethouder in ons mooie stadsie!’’, aldus De Vries.

Dennis de Vries (37) woont nu nog in Maarssen, maar moet naar Utrecht verhuizen als hij wordt aangesteld als wethouder. De Vries is docent geweest en is directeur van Stichting Vreedzaam, een stichting die werkt aan een ‘positief en sociaal klimaat’ in de wijk. Hij volgde in Haarlem het CIOS (sport en bewegen) en verhuisde daarna naar Utrecht om te studeren aan de Pabo. Na zijn studententijd bleef hij in Utrecht wonen.

“Ik ben gaan werken als leerkracht in Overvecht en woonde in de mooie Betonbuurt. Hier merkte ik al hoe groot de tweedeling in onze stad is. Veel kinderen in mijn klas hadden te maken met leer- en ontwikkelingsachterstanden, maar ook met bijvoorbeeld een slechte gezondheid. Ik kwam er hier achter dat deze kinderen al op de basisschool met een achterstand begonnen.’’ De Vries werd na enkele jaren voor de klas schoolleider op dezelfde school.

“Nu is er een nieuwe kans om mij keihard in te zetten voor een eerlijkere, socialere stad”, zegt De Vries. “De komende jaren hoop ik als wethouder mijn steentje bij te dragen om zo een stevig sociaaldemocratisch geluid te laten horen in het college, maar zeker in de stad. Ik wil dit bereiken door benaderbaar te zijn, met een activistische instelling. Ten slotte kan ik dit niet alleen; ik hoop dan ook dat we elkaar hier de komende vier jaar scherp op houden zodat we ons samen kunnen inzetten voor gelijke kansen. Samen met de fractie, de afdeling en alle inwoners wil ik mij keihard inzetten voor Utrecht.’’