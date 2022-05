Witte rook in Utrecht, het coalitieakkoord is rond

Na enkele weken van onderhandelingen zijn GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie eruit; woensdag 1 juni wordt het nieuwe coalitieakkoord van Utrecht gepresenteerd. Op die dag wordt ook duidelijk wie de nieuwe wethouders van de stad moeten worden.

Op dit moment is er eigenlijk nog niks bekend over de inhoud van het coalitieakkoord. Wel is duidelijk dat de partijen aan de slag willen met ‘grote problemen’ als de groeiende ongelijkheid in de stad, woningnood en de klimaatcrisis. Op dit moment worden de punten nog op i gezet van het akkoord.

Gelijktijdig met het presenteren van de plannen voor de stad van 2022 tot 2026, wordt ook bekend wie de partijen voordragen als wethouders. Eerder werd al duidelijk dat Klaas Verschuure, Anke Klein en Kees Diepeveen in ieder geval niet doorgaan. Lot van Hooijdonk en Linda Voortman hebben bekendgemaakt wel op te gaan voor een nieuwe termijn.