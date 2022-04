Eind deze week advies over Utrechtse coalitie; D66 en GroenLinks worden belangrijke spelers

Verkenner Roel van Gurp verwacht in de loop van deze week een advies te kunnen geven over welke Utrechtse partijen het best samen een college kunnen gaan formeren. Voor een meerderheidscoalitie zijn minstens vier partijen nodig, maar mogelijk worden dat er zelfs vijf of zes. GroenLinks en D66 zullen volgens Van Gurp in elk geval een belangrijke rol spelen in de nieuwe coalitie.

Roel van Gurp werd door GroenLinks-fractievoorzitter Julia Kleinrensink gevraagd om te verkennen welke partijen de komende vier jaar in een college zouden kunnen samenwerken. GroenLinks wil een college ‘met méér dan de minimale basis, dat werk gaat maken van de sociale en duurzame opgaven van de stad’.

Van Gurp is een week na de verkiezingen begonnen met individuele gesprekken met leden van de partijen die in de gemeenteraad zitten. “De inbreng van alle vijftien de partijen heeft me geholpen een beter zicht te krijgen op de Utrechtse politieke verhoudingen, de thema’s die in de stad en in de gemeentepolitiek spelen en de ambities van de verschillende partijen”, aldus Van Gurp.

GroenLinks en D66

Om een advies te kunnen uitbrengen over welke partijen het best de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie kunnen starten, heeft Van Gurp echter nog wat meer tijd nodig. “In de eerste gespreksronde was mij duidelijk geworden dat vrijwel iedereen het logisch vindt dat – gezien de verkiezingsuitslag en de politieke verhoudingen in Utrecht – GroenLinks en D66 belangrijke spelers in een nieuwe coalitie zullen zijn.”

Voor een meerderheidscoalitie zijn minstens vier partijen nodig, maar voor een breder draagvlak gaat het mogelijk om een coalitie van vijf of zes partijen. Over welke partijen dat moeten worden, verschillen de meningen volgens Van Gurp. “Voor alle partijen die met meer dan één zetel in de raad zijn gekomen, is door één of meerdere andere partijen wel een voorkeur uitsproken.”

Verdere gesprekken

Van Gurp heeft vervolgens een delegatie van GroenLinks en D66 gevraagd om verdere gesprekken te voeren met alle partijen die meer dan één zetel hebben behaald. Dat zijn CDA, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, Student & Starter, Volt en VVD.

Die gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en Van Gurp verwacht eind deze week zijn advies te kunnen uitbrengen. “Daarmee in de hand kunnen dan de inhoudelijke onderhandelingen over het vormen van een nieuwe coalitie voortvarend van start gaan.”

