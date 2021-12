Forum voor Democratie doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht

Forum voor Democratie wil volgend jaar in maart deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. Dat meldde de partij woensdagavond.

Forum voor Democratie wil in vijftig gemeenten door heel het land meedoen, waaronder in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Utrecht is de enige stad in de provincie waar de partij op het stembiljet zal staan.

De partij zegt zich te willen verzetten tegen onder meer ‘de onophoudelijke immigratie’, ‘de onbetaalbare klimaatplannen’ en de coronamaatregelen. “FVD stelt alles in het werk om in 2022 het vrije Nederland terug te krijgen”, laat de partij weten via Twitter.

Wie de lijsttrekker in Utrecht wordt en wat het programma is, is nog niet bekend. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.