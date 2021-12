Fossiele reclame gaat geweerd worden uit het Utrechtse straatbeeld

Reclames van de fossiele industrie gaan geweerd worden uit de openbare ruimte in de gemeente Utrecht. Het initiatiefvoorstel van fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) Maarten van Heuven is aangenomen door de Utrechtse gemeenteraad. Dat betekent dat reclames voor bijvoorbeeld vliegvakanties en vervuilende auto’s straks niet meer te zien zijn in reclamevitrines, bushokjes en op rotondes, lichtmasten en steigerdoeken.

Het gaat om reclames voor fossiele brandstoffen en producten en diensten die daarmee te maken hebben. “Reclame zet aan tot consumptie en door fossiele reclame niet meer te tonen zet Utrecht stappen tegen klimaatverandering”, zegt Van Heuven. “We beschermen de gezondheid van inwoners tegen gevolgen van klimaatverandering en luchtvervuiling.”

Van Heuven diende zijn initiatiefvoorstel begin oktober in. Gisteren werd erover gestemd. ChristenUnie, DENK, GroenLinks, PvdA, SP, Student & Starter en natuurlijk de Partij voor de Dieren zelf stemden voor het voorstel. De PvdD-fractievoorzitter is ‘echt heel blij dat fossiele reclame verdwijnt uit het Utrechtse straatbeeld’.

Tekst gaat verder onder tweet

Utrecht stopt met fossiele reclame! Mijn initiatiefvoorstel is zojuist aangenomen door de gemeenteraad. 🥳 pic.twitter.com/bDvi3AX0DJ — Maarten van Heuven (@MaartenHeuven) December 23, 2021



Contracten tot 2032

“In Nederland hebben we reclames van onder meer tabak, alcohol en geneesmiddelen aan banden gelegd”, zegt hij. “Utrecht voegt zich bij gemeentes als Amsterdam en Den Haag die stappen zetten tegen fossiele reclame in de openbare ruimte. Dit sluit aan bij een brede maatschappelijke beweging die is ontstaan tegen de macht van en vooral vervuiling door fossiele industrie.”

Contracten tot 2032

De reclames in het Utrechtse straatbeeld verloopt grotendeels via contracten met exploitanten. Sommige contracten lopen tot 2032, schrijft de PvdD. Het college gaat met de reclame-exploitanten in gesprek om een beroep te doen om de reclames niet meer te tonen. Wethouder Kees Diepeveen heeft gezegd bereid te zijn om dit beroep te doen. In nieuwe contracten en aanbestedingen wordt fossiele reclame vanaf nu geweerd.

“Het kost wellicht enige tijd voordat alle uitingen van fossiele reclame daadwerkelijk uit het straatbeeld verdwenen zijn. Maar het is duidelijk dat de Utrechtse raad deze reclames niet meer wil, en het initiatief ligt nu bij exploitanten en bedrijven om deze reclames niet meer in te plannen. En hopelijk volgen ook andere gemeentes alsook het Rijk bij het weren van fossiele reclame”, aldus Van Heuven.