Gemeente Utrecht noemt reclamevis op Jaarbeursplein ‘teleurstellend’

De gemeente Utrecht vindt het onwenselijk om met een grote vis reclame te maken voor gokken, zoals recent is gedaan op het Jaarbeursplein. Dat zei wethouder Schilderman na vragen van meerdere fracties uit de raad. De wethouder zei echter ook dat een breed verbod op gokreclames in de openbare ruimte niet zomaar past in de huidige regelgeving.

De Staatsloterij plaatste eerder deze maand een groot reclameobject in de vorm van een vis op het Jaarbeursplein. Hiermee wilde het bedrijf aandacht trekken voor de loting. Verschillende fracties in de gemeenteraad waren hier niet blij mee en vroegen om opheldering bij het college.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Brand New Live (@brandnewlive)

De fracties menen dat ‘gokreclamestunts’ in de openbare ruimte niet wenselijk zijn. “Zo kampt onze stad en ons land met een groeiend aantal gokverslaafden. Eigenlijk is er maar een winnaar: de staatskas die wordt gespekt met de verliezen van inwoners reclame in de openbare ruimte voor gokbedrijven niet wenselijk zijn”, lieten de fracties weten.

Het college noemt de actie van de Staatsloterij ‘teleurstellend’, maar de mogelijkheden op dit moment om dit soort uitingen te weren zijn beperkt. Het bedrijf had een vergunning aangevraagd en volgens de huidige regelgeving ook gekregen; het is een toegestane activiteit. De wethouder zei wel toe om te blijven zoeken maar methodes om dit in te perken.