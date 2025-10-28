Gemeente Utrecht wil stemrecht vanaf 16 jaar, maar gaat daar wegens geldgebrek niet voor lobbyen

De gemeente Utrecht gaat niet actief lobbyen voor het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar, ondanks een oproep van de gemeenteraad. De reden is dat er geen geld beschikbaar is voor lobbyactiviteiten, nadat de raad eerder het lobbybudget heeft verlaagd.

Tijdens de raadsvergadering van 12 juni 2025 diende raadslid Ruben Snijder (Student & Starter) een motie in waarin het college werd verzocht om bij het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te pleiten voor stemrecht vanaf 16 jaar.

De motie kreeg steun van BIJ1, D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Volt, de groep Zwanenberg (tegenwoordig LINK) en uiteraard Student & Starter, een meerderheid in de gemeenteraad. Vervolgens stelde de gemeenteraad hiervoor geen extra budget beschikbaar om deze lobby mogelijk te maken.

Het college laat nu weten dat het, vanwege de bezuiniging op het lobbybudget, de motie niet (volledig) kan uitvoeren. Actieve lobby-activiteiten zijn daardoor niet haalbaar. Wel stuurt het college een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin het pleit voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar. Deze brief was als bijlage bij de motie gevoegd.

Brief

In de brief schrijft de gemeente dat het stemrecht een belangrijke manier is om inwoners bij de politiek en samenleving te betrekken.

Volgens het college van B&W is het vertrouwen van jongeren in de politiek momenteel laag. Jongeren worden weliswaar voortdurend geconfronteerd met politieke besluiten die grote invloed hebben op hun leven en toekomst, maar hebben daar via het stemrecht nog geen zeggenschap over.

Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd zou volgens het college bijdragen aan meer vertrouwen en betrokkenheid van jongeren bij de politiek, en daarmee aan een toekomstbestendige democratie. In andere landen is bovendien gebleken dat jongeren politiek actiever worden wanneer zij al vanaf 16 jaar mogen stemmen.