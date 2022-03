Vandaag mogen Nederlanders weer naar de stembus. In dit liveblog volg je alle ontwikkelingen rondom de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen 2022.

07.42 uur – eerste stemmers in het stadhuis

Bij het stadhuis worden de eerste stemmen uitgebracht in de grote trouwzaal. De twee stembureaus in het stadhuis zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking en heeft auditieve en visuele hulpmiddelen.

07.30 uur – stembureau’s geopend

Alle stembureau’s in Utrecht zijn geopend. Dit jaar is stemmen mogelijk op 226 plekken in de stad. Dat is 45 meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Op zoek naar het dichtstbijzijnde stembureau? Bekijk deze link voor een overzicht. Stemmen kan tot 21.00 uur.

07.00 uur

Goedemorgen! Over een half uur gaan alle stembureau’s in Utrecht open voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het stembureau op het centraal station heeft haar deuren een kwartier geleden al geopend.

Gisteren en maandag hebben de eerste mensen hun stem uitgebracht. Op deze dagen zijn al ruim 11-duizend Utrechters bij de stembus geweest. De grootste opkomst wordt vandaag verwacht.