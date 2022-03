Tussentijdse uitslag verkiezingen Utrecht: GroenLinks het grootst, gevolgd door D66

De tussentijdse voorlopige uitslag op basis van 85 procent van de stemmen die in de gemeente Utrecht zijn uitgebracht, is bekendgemaakt. GroenLinks is volgens deze uitslag de grootste geworden en zou met 9 zetels in de raad komen, gevolgd door D66 met 8 zetels. Nieuwkomer Volt heeft 2 zetels gehaald. Bekijk de volledige uitslag hier onder.

De tussentijdse voorlopige uitslag op basis van 85 procent van de stemmen die in de gemeente Utrecht zijn uitgebracht, is bekendgemaakt. GroenLinks is volgens deze uitslag de grootste geworden en zou met 9 zetels in de raad komen, gevolgd door D66 met 8 zetels. Nieuwkomer Volt heeft 2 zetels gehaald. Bekijk de volledige uitslag hier onder.

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!