Nieuwe Utrechtse gemeenteraad woensdag geïnstalleerd: meer vrouwen dan mannen

De nieuwe gemeenteraad van Utrecht is woensdag geïnstalleerd. De gekozen raadsleden werden vandaag beëdigd door burgemeester Sharon Dijksma en zijn begonnen met het bekleden van hun functie als raadslid.

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer twee weken achter ons. GroenLinks verloor weliswaar een aantal zetels, maar met negen raadsleden is de partij nog steeds de grootste in Utrecht.

In totaal telt de Utrechtse raad 45 leden, hoewel drie raadsleden (Rik van der Graaf, Mahmut Sungur en en Cees Bos) op de foto ontbreken. Vorige keer was GroenLinks ook de grootste in Utrecht, gevolgd door D66 en de VVD. Dat is dit jaar onveranderd gebleven. Wel zijn er drie nieuwkomers. Voor BIJ1 Utrecht, Volt en EenUtrecht is het bekleden van de Utrechtse gemeenteraad een primeur.

Een andere primeur in de huidige samenstelling is dat de gemeenteraad vooral wordt gevormd door vrouwen. De afgelopen vier jaar waren mannen nog in de meerderheid. De verhouding was toen 28 tegenover 17, dat is nu 19 tegenover 26. Daarmee is de samenstelling in de raad nu bijna omgedraaid. Bekijk hieronder de huidige man-vrouwverhouding, en die van 2018.

Beweeg met je muis over de datavisualisatie om het aantal zetels per geslacht te zien.

Verdeling

Bij de partijen GroenLinks, VVD, Partij voor de Dieren, Student & Starter en Volt is het aantal vrouwelijke raadsleden in de meerderheid. D66, Partij van de Arbeid en ChristenUnie hebben evenveel mannen als vrouwen in de raad. Alleen bij CDA vormt het aantal mannelijke raadsleden de meerderheid.

De partijen die één zetel en een man in de gemeenteraad hebben zijn: DENK, PVV, Stadsbelang Utrecht en EenUtrecht. SP en BIJ1 hebben beiden één vrouw in de gemeenteraad.

