Nieuwkomersinterview: EenUtrecht de partij ‘voor mensen en buurten op één’

EenUtrecht stelt zich voor het eerst verkiesbaar tijdens de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partij wil onder andere inwoners meer zeggenschap geven, discriminatie aanpakken en meer betaalbare woningen. Lijsttrekker Gert Dijkstra vertelt DUIC waarom EenUtrecht de Utrechtse politiek in gaat.

Waarom doet EenUtrecht mee aan de gemeenteraadsverkiezingen?

“Het huidige stadsbestuur laat heel veel liggen. Wij doen daarom noodgedwongen mee als nieuwe lokale partij. Op dit moment gebruikt het Utrechtse bestuur onvoldoende de kracht van de mensen. Door bewoners zelf dingen te laten bepalen kan er zoveel meer uit gemeenschappen en buurten gehaald worden. Daarnaast is het huidige stadsbestuur er medeverantwoordelijk voor dat de prijzen voor woningen zo ongelooflijk uit de pan zijn gerezen. Wij doen voorstellen om betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken. Als laatste laat het stadsbestuur de stad extreem hard groeien, meer dan nodig is. Het wordt een versteende stad. Ze willen 60.000 woningen erbij, tussen bestaande huizen in. Dit plannen ze op een zelfbedachte manier, zonder uit te gaan van bestaande buurten. Onze slogan en politieke wens is daarom: mensen en buurten op één.”

Hoeveel zetels hopen jullie te behalen?

“Één zetel is al prachtig, maar het liefst drie of vier zetels. Dan kun je het werk verdelen en veel meer impact maken. Op de stemlijst staan zeven kandidaten bij EenUtrecht. We zijn pas in november opgericht, maar maken een inhaalslag. Onze groep wordt steeds groter.”

Wat zijn de drie belangrijkste punten van jullie programma?

“Punt één is Utrechters meer zeggenschap geven. We betrekken ze niet alleen, maar maken ze eigenaar. Bewoners komen zelf met een plan en betrekken de overheid, in plaats van andersom. Het tweede punt is betaalbaar wonen voor iedereen. We pleiten onder andere voor het behoud van sociale huur, maar daarnaast ook voor sociale koop. Zo maken we mensen nog meer eigenaar. Niet alleen van de buurt of straat waarin ze wonen, maar ook van de eigen woning. Het derde punt is buurtgerichte groei. Stedelijke groei is nodig voor Utrechters die hier werken, studeren of willen blijven wonen. Maar die groei moet wel passen bij de bestaande buurten.”

Wat gaan jullie als eerst aanpakken binnen Utrecht?

“Alle bovenstaande punten. We gaan het druk krijgen. Daarom hopen we ook op drie of vier zetels. Utrechters meer zeggenschap geven noemen we als eerst. De laatste tijd zijn wijkraden afgeschaft en wordt het merendeel van petities niet serieus behandeld. Mensen voelen zich niet gehoord of gezien. Een voorbeeld is de verkeerd geplaatste afvalcontainers in Kanaleneiland. Mede doordat de containers verkeerd zijn geplaatst, worden ze verkeerd gebruikt. Ik vind dat de bewoners zelf veel beter kunnen bepalen waar deze containers moeten komen. Daar komt geen ambtenaar aan te pas, behalve voor de faciliterende rol. Zo voorkom je ook dat bewoners bezwaren indienen en je als ambtenaar nog meer werk hebt door die te moeten behandelen.”

Hoe zien jullie meer zeggenschap voor jullie?

“Er zijn onderwerpen en projecten die van de stad zijn, daarbij vragen we de mening van Utrechters. Zoals het bepalen van grote verkeersroutes of het besluit om ergens een nieuwe woonwijk te bouwen. Maar bij een kwart of misschien wel de helft van de zaken kunnen we de bewoners mee laten beslissen. Daar ontlasten we ambtenaren ook mee. We vragen belanghebbenden om mee te denken over een bepaald onderwerp en met een plan te komen. Zij weten precies wat er speelt in hun buurt. Dat weet je als ambtenaar of raadslid niet. Als je mensen invloed geeft, gaan ze meedoen.”

En als de bewoners niet tot overeenstemming kunnen komen?

“Dat is de kritiek die je altijd hoort. Maar er zijn voorbeelden van andere gemeentes waarin bewoners meer zeggenschap hebben. Daar is dit geen probleem. Als je bewoners de macht en invloed geeft om zelf iets te bepalen, komen ze er sneller uit dan wanneer je het van boven naar beneden organiseert. Daar ben ik van overtuigd.”

Wat kunnen Utrechters van jullie verwachten?

“Dat we in ieder geval heel goed naar ze gaan luisteren. Op onze flyer staat een telefoonnummer en e-mailadres. Mijn telefoonnummer ligt binnenkort bij 100.000 Utrechters op de deurmat. Door met inwoners te spreken weet je veel meer wat er speelt. Ik vind het vervelend om te zien dat Utrechters weinig tot geen zeggenschap krijgen. De stad wordt steeds meer van ze afgepakt. Dat doet mij pijn, juist omdat de stad zo fantastisch is. Daarom doen wij mee aan de verkiezingen.”

