Nieuwkomersinterview: Forum voor Democratie Utrecht wil ‘macht en geld teruggeven aan de burger’

Forum voor Democratie doet dit jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. Lijsttrekker George Woodham vertelt aan DUIC over de plannen die zijn partij heeft voor Utrecht. Zijn partij wil ‘de macht en het geld teruggeven aan de burger’.

Waarom doet Forum voor Democratie mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht?

“Er is in Nederland een groot probleem. Er is een enorm democratisch deficit: de burger is de eerste die betaalt en de laatste die bepaalt. Forum voor Democratie is de enige partij in dit land die keihard opkomt voor de rechten van de burger en de macht bij de burger terug wil brengen. Dat is de missie van de partij. Dat moet je naast landelijk, juist ook lokaal doen en daarom doen wij mee. De burger moet overal de baas zijn, in de gemeente, in de provincie, in de Kamer en ook in de Trêveszaal. De burger heeft geen democratische wapens nu. Het referendum is er niet, een gekozen burgemeester is er niet. De burger heeft geen donder te vertellen, maar moet toch overal voor betalen.”

Kunt u uitleggen waarom u ervoor heeft gekozen om D66 achter u te laten en over te stappen naar Forum voor Democratie?

“De waarden die Hans van Mierlo had, hoe hij het beter wilde en de macht terug wilde brengen bij de burger, dat is waar ik als tiener door geïnspireerd raakte. D66 heeft dat niet meer en is alleen maar bezig met in je e-mails kijken, niet luisteren naar de burger, macht weghalen bij de burger en veel meer macht naar Europa brengen. Daar kan je niet meer bij zitten. Zelfs mijn organen roven ze nog uit mijn overleden lichaam. Dat is niet mijn club. Forum voor Democratie staat voor vrijheid en macht naar de burger.”

Wat zijn punten die jullie gelijk willen aanpakken?

“De burger moet een democratisch wapen hebben in de vorm van een bindend referendum. Hij moet kunnen besluiten over de zaken in zijn land en in zijn stad. Als politici één ding kunnen, is het niet luisteren naar de burger: ze begrijpen er geen donder van. De burger moet bepalen, want die betaalt ook. Om een voorbeeld te noemen: als ik naar de kapper ga, dan bepaal ik ook wat voor kapsel ik wil hebben en niet de kapper. Vertrouwen is leuk, maar controle is beter. Daarom wil Forum voor Democratie dat de burgers de macht die politici hebben, kunnen controleren. De media doen dat niet of nauwelijks en de kamer is ook een poppenkast. Constant worden er besluiten genomen die mensen niet willen. Niemand wil die euro, niemand heeft zin in hyperinflatie, stijgende huizenprijzen, woningnood of massa-immigratie. Maar het gebeurt allemaal.

Waarom zouden Utrechters moeten stemmen op Forum voor Democratie?

“Naast macht terug naar de burger, willen we ook lastenverlichting. De kosten stijgen enorm, maar de loonontwikkeling blijft daarbij achter en de inflatie gaat door het dak. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan het klimaat dat niet gered hoeft te worden, aan die windmolens die niemand wil hebben, bijvoorbeeld. Dat moeten we niet doen. Dat geld is van de burgers en dat moet zo snel mogelijk naar hen terug. Als je de andere lokale politici hier in de debatten hoort, zitten ze alleen maar cadeautjes uit te delen om leuk over te komen naar de kiezer, maar ze hebben het nooit over wie dat allemaal moet betalen. Alle besparingen die we in de gemeente treffen, willen we meteen vertalen naar een lastenverlichting. Als we 100 miljoen besparen dan kan de OZB (onroerendezaakbelasting, red.) eraf. Als we nog meer besparen dan we aan lokale belastingen kunnen terugbrengen, wil ik het desnoods cash gaan uitdelen op het Vredenburg. Het kan anders, maar mensen moeten dan wel anders gaan stemmen, want als je niet anders stemt, verandert er niks.”

Wat zijn je verwachtingen van het meedraaien in de gemeenteraad?

“Meedraaien? Ik ga helemaal niet ‘meedraaien’. Ik ga de burger vertegenwoordigen en zorgen dat hij zijn macht en geld terugkrijgt en hoe meer FVD’ers er in de raad zitten, hoe eerder we dat kunnen regelen.”

