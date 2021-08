Ook politieke partij Volt wil Utrechtse gemeenteraad in

Ook politieke partij Volt wil in Utrecht de gemeenteraad in. De partij is op zoek naar kandidaat-raadsleden, kandidaat-lijstduwers en kandidaat-lijsttrekkers die voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar op de lijst willen. Eerder maakte BIJ1 al bekend in Utrecht de raad in te willen.

Volt maakt onderdeel uit van Volt Europa en omschrijft zichzelf als Europese politieke beweging. Dat betekent volgens de partij meer dan vertegenwoordiging in Brussel. “Goed bestuur vindt dan ook op élk niveau plaats”, schrijft Volt op de website van de partij. Volt Nederland werd in 2018 opgericht in Utrecht en haalde tijdens de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar drie zetels.

De partij wil meedoen in 23 gemeenten in Nederland, waaronder Utrecht. Wel zoekt de partij nog mensen die op de lijst willen. Volt zoekt kandidaten die ‘communicatief vaardig’ en ‘een netwerker’ zijn. Verder wordt van kandidaten verwacht dat ze ‘politiek sensitief’, ‘integer’ en ‘inclusief’ zijn en betrokken zijn bij thema’s die spelen in de gemeente.