Partij voor de Dieren in Utrecht wil af van reclames voor vliegvakanties en vervuilende auto’s

De Utrechtse afdeling van de Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat zogenoemde fossiele reclame verdwijnt uit de openbare ruimte. De partij vraagt het college dan ook om opheldering.

“Terwijl de opwarming van de aarde afstevent op mogelijk zelfs drie graden, de Utrechtse raad de Klimaatcrisis uitriep en zich heeft verbonden aan de Global Goals, hebben bedrijven in de fossiele industrie volop mogelijkheid om hun producten aan te prijzen in de openbare ruimte”, aldus de PvdD.

De partij doelt hiermee op reclames over bijvoorbeeld vliegvakanties, auto’s met een verbrandingsmotor en bedrijven die in de olie- of kolensector actief zijn. “De Partij voor de Dieren neemt hier aanstoot aan.”

Verbod

Maarten van Heuven, fractievoorzitter van de PvdD in Utrecht, vraagt zich dan ook af of de gemeente mogelijkheden heeft om dit soort reclames te verbieden. Mocht zo’n verbod bijvoorbeeld juridisch niet haalbaar zijn, dan vraagt de partij om aan de bel te trekken in Den Haag.

Ook wil Van Heuven weten in hoeverre de gemeente het eens is met de stelling van zijn partij. “In hoeverre is het college het eens met de stelling dat we in onze gemeente geen reclame zouden moeten maken voor fossiele producten, omdat dit niet bijdraagt aan ons duurzaamheidsbeleid?”

Aanstootgevend

Tot slot kunnen de reclames volgens de PvdD ook aanstootgevend zijn voor inwoners van de stad. “In hoeverre kan het college zich voorstellen dat inwoners van Utrecht fossiele reclame aanstootgevend vinden en dat zij niet met deze vorm van reclame geconfronteerd willen worden vanwege hun zorgen om het klimaat en de leefbaarheid van de aarde?”