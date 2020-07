Politiek wil graag meer weten over handelswijze politie bij Utrecht Pride Demo

Verschillende politieke partijen vragen de gemeente om opheldering over het optreden van de politie tijdens de Utrecht Pride Demo afgelopen zondag. In een eerder bericht van DUIC is te lezen hoe demonstranten opgehouden werden door de politie bij de start van de mars, en dat later een spandoek in beslag is genomen.

Deelnemers lieten weten dat antiracistische uitingen als ‘pro-vluchteling’ en ‘anti-Zwarte Piet’ reden waren voor het oponthoud. Deze zouden niet passen bij de demonstratie. Ook werd een spandoek in beslag genomen omdat de eerste letters van de verschillende woorden op het doek de letters ACAB vormen. Dit kan staan voor All Cops Are Bastards, die uiting kan strafbaar zijn.

Antwoorden

Groenlinks, Partij voor de Dieren, SP, Denk, PvdA en Student & Starter willen nu meer duidelijkheid over hoe de politie zich heeft opgesteld en stellen daarom een aantal vragen aan het gemeentebestuur.

Zo vragen zij onder meer of de gemeente op de hoogte is van wat er tijdens de Pride Demo is voorgevallen en wat hun reactie hierop is. Aansluitend stellen zij ook de volgende vraag: “In hoeverre klopt de lezing dat bepaalde uitingen niet bij de demonstratie hoorden en het spandoek niet zou passen bij de vergunning?”

De partijen zijn verder van mening dat het in principe niet aan de politie is om te beoordelen welke uitingen en welke spandoeken wel of niet bij een demonstratie passen. Zij willen weten of de gemeente deze mening deelt en – zo ja – hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.