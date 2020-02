Politieke twijfels over ontwikkelaar 600 nieuwe appartementen in Utrecht

Met een ronkend persbericht kondigden bouwbedrijf BAM en ontwikkelaar Change= aan dat er 600 nieuwe woningen voor werkende jongeren gebouwd zal worden in Leidsche Rijn. Maar nu zijn er ook zorgen ontstaan. De lokale politiek in Utrecht verwijst naar een artikel van Het Parool waar misstanden van Change= aan de kaak gesteld worden. Volgens Bas Boorsma van Change= wordt alles goed geregeld in Utrecht.

Met een flink tekort aan woningen voor starters in Utrecht was het bericht dat er 600 huurappartementen gebouwd worden een positieve noot. De huizen zijn onder meer bedoeld voor afgestudeerde mbo’ers die volgens de ontwikkelaar nu vaak tussen wal en schip vallen.

De eerste bewoners moeten eind 2021 in het complex bij het Berlijnplein in Leidsche Rijn kunnen wonen. Van de 600 woningen zijn er 40 voor kunstenaars, die een eigen atelier en depotruimte krijgen.

Naast de studio’s en atelierwoningen voor kunstenaars komen er een sportschool en een restaurant in het gebouw. Onder het complex komt een parkeergarage voor zo’n tweehonderd auto’s, waaronder elektrische deelauto’s.

Kritiek

Het concept van ontwikkelaar Change= bestaat al in Amsterdam. In 2018 schreef Het Parool een kritisch verhaal over de verhuurder. In het artikel komt naar voren dat het bedrijf te hoge servicekosten rekende en weigerde de huurders daar inzicht in te geven. Daarnaast werden er beloftes gedaan over voorzieningen die niet werden nagekomen. Later bleek ook dat er miljoenen werden verdiend aan het project door verschillende buitenlandse investeerders.

De lokale politiek in Utrecht, waaronder Student & Starter, VVD, SP, ChristenUnie, Stadsbelang, PvdA en het CDA willen nu van de gemeente weten wat de afspraken hier in de Domstad zijn met Change=. De partij heeft een set vragen gesteld om opheldering te krijgen. De gemeente gaat daar op antwoorden.

Reactie

Bas Boorsma van Change= over het artikel uit 2018: “Wij zijn een jonge projectontwikkelaar met op dit moment twee locaties in Amsterdam. We hebben natuurlijk het nodige meegemaakt en daar ook van geleerd. We hebben inderdaad een aantal zaken van bewoners bij de huurcommissie gehad, maar daar bleek ook dat we absoluut niet te veel huur vroegen.”

Wel klopt het dat het bedrijf in het begin heeft moeten zoeken naar de juiste hoogte voor servicekosten. Door het aanbieden van het zogenoemde concept Living as a Service kwamen er in Amsterdam bijvoorbeeld 175 euro per maandelijkse servicekosten bij. Vooral deze hoge extra verplichte kosten konden op kritiek rekenen.

Boorsma zegt daarover: “Dit komt omdat wij een concept neerzetten wat uitgebreider is dan een gangbare huursituatie. Wij zorgen bijvoorbeeld ook voor internet en wasmachines in de openbare ruimtes. We willen een community bouwen, de service is daar ook op gericht.” Ook in Utrecht zullen er servicekosten worden gerekend, het is nog niet duidelijk hoe hoog die zullen zijn.

In Utrecht zijn er overigens, in tegenstelling tot in Amsterdam, ook meerdere aanvullende afspraken gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Deze waren opgenomen in de aanbesteding. Zo mag het pand niet worden doorverkocht zonder toestemming van de gemeente. Boorsma: “Wij hebben in ieder geval erg veel zin om naar Utrecht te komen. We hebben torenhoge ambities en willen die graag komen waarmaken.”