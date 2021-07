PVV wil van wethouder weten waarom Utrechters moeten betalen om onderzoek slavernijverleden te lezen

De PVV vraagt zich af waarom inwoners moeten betalen om het volledige onderzoek naar slavernij en de stad Utrecht te mogen lezen. De resultaten van het onderzoek, dat voortkwam uit een motie van de gemeenteraad, zijn in een boek gepresenteerd en dat kan gekocht worden voor 25 euro. De PVV vraagt zich af waarom andere onderzoeken vanuit de gemeente wel gratis in te zien zijn maar voor deze betaald moet worden.

Burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Linda Voortman kregen vorige week de eerste exemplaren van het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’. Er is maanden hard gewerkt aan het boek waarin de resultaten staan van het wetenschappelijk onderzoek over de rol die het Utrechts stadsbestuur en de stad in de slavernijgeschiedenis van Nederland hadden.

Het onderzoek kwam er na een motie die de gemeenteraad indiende in juli 2019. Cultuurhistoricus Nancy Jouwe heeft hierop in opdracht van de gemeente Utrecht het onderzoek uitgevoerd, samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht.

De PVV in Utrecht vraagt zich nu af hoe het kan dat het onderzoek in een boekvorm is gegoten, en waarom het boek op de markt wordt gebracht door een uitgeverij. Utrechters die het onderzoek willen inzien moeten daarvoor 25 euro betalen. Wel zijn een aantal deelconclusies en enkele aanbevelingen die de onderzoekers doen beknopt te lezen op de website van de gemeente en ligt er een exemplaar in de bibliotheek. De PVV vindt dit een opmerkelijke gang van zaken, omdat andere onderzoeken wel openbaar en digitaal te verkrijgen zijn.

‘Gemeenschapsgeld’

De politieke partij vraagt om opheldering bij de wethouder en schrijft onder meer: “Dit boek is betaald met gemeenschapsgeld en dat in opdracht van de raad.” De PVV wil weten hoe het kan dat de resultaten van het onderzoek in opdracht van de gemeente commercieel verhandeld worden.

De partij schrijft: “De gemeente Utrecht was opdrachtgever, maar de rechten van het boek liggen nu bij uitgeverij Walburg Pers. Hoe kan dat met een openbaar onderzoek met gemeenschapsgeld? Hoe kunnen de auteursrechten van dit onderzoek, ingesteld in opdracht van de raad nu uit het publieke domein zijn verwijderd?”

De PVV roept op om het boek alsnog digitaal gratis beschikbaar te stellen. De wethouder heeft enkele weken de tijd om te reageren op de vragen van de politieke partij.