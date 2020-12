Sander van Waveren neemt afscheid van de Utrechtse gemeenteraad  

Sander van Waveren (40) neemt op 17 december na 10 jaar afscheid van de Utrechtse gemeenteraad. Hij was sinds 2010 lid van de gemeenteraad voor het CDA.

Sander is sinds juni 2020 gemeentesecretaris van de gemeente Laren. De combinatie van beide functies blijkt in de praktijk lastig, waardoor hij het raadswerk niet kan uitvoeren met de inzet die hij daarbij vindt passen.

Sander: ‘’De afgelopen 10 jaar heb ik mijn best gedaan om de CDA-kiezers en alle andere Utrechters te vertegenwoordigen. Het is een grote eer geweest om me zo lang in te mogen zetten voor Utrecht, en dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Ik heb in de afgelopen jaren altijd zonder handrem het raadswerk proberen te doen. Nu dat niet meer lukt, moet ik helaas afscheid nemen van de gemeenteraad.”

Als inwoner van de wijk Overvecht, waar hij tot voor kort woonde, heeft Sander zich hard gemaakt voor verschillende bewonersinitiatieven en verenigingen in die wijk Overvecht. Daarnaast is er dankzij de inzet van Sander een lachgasverbod ingevoerd in vijf Utrechtse gebieden.

Dossiers

Sander heeft zich ook meerdere malen sterk gemaakt voor de Utrechtse sportverenigingen. Hij redde de atletiekbaan in het Amaliapark toen het college de baan weg wilde bezuinigen. Ook zorgde hij voor budget voor nieuwe kunstgrasvelden voor drie Utrechtse sportverenigingen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het raadslid was ook bekend om zijn fanatieke inzet als controleur van het college. Hij deed onder meer veel werk op de dossiers rond de Social Impact Factory, stichting Heerlijk Wonen, de ‘t Goylaan en de Uithoflijn en werkte onvermoeibaar door om de onderste steen boven te krijgen.

‘Gezellig’

CDA-collega Jantine Zwinkels: “Het was enorm leerzaam én gezellig om met Sander samen te werken. Hij heeft een enorme dossierkennis en ervaring, die we zeker gaan missen. Hij heeft mij laten zien hoe je een betrokken en benaderbaar raadslid kunt zijn voor inwoners, en tegelijkertijd ook tot in de details de plannen van de gemeente kunt doorspitten én verbeteren. Altijd met een gezonde dosis humor!”

In de raadsvergadering van 17 december zal Sander afscheid nemen. Vanaf dat moment zal hij opgevolgd worden door Bert van Steeg, die op dit moment al fractievolger en commissielid is namens het CDA.