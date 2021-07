SP Utrecht kiest voor nieuwe generatie: Floris Boudens (25) lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen

De 25-jarige Floris Boudens is maandag tijdens de Algemene Ledenvergadering door de Utrechtse SP-leden verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Boudens nam het op tegen zittend raadslid Ruurt Wiegant en werd met een nipte meerderheid gekozen.

Floris Boudens is masterstudent aan de Universiteit Utrecht, waar hij de master History and Philosophy of Science volgt. Als student viel hij op toen hij aan de bel trok over hoge declaratiekosten van bestuursvoorzitter Anton Pijpers. Sinds begin dit jaar is Boudens fractiemedewerker bij de Utrechtse SP-fractie in de gemeenteraad. Hij volgt de huidige fractievoorzitter Tim Schipper op als lijsttrekker.

Boudens reageerde maandag op de verkiezing en zette gelijk de toon voor zijn lijsttrekkerschap: “Volgens mij moeten we weer doorbreken bij jongere Utrechters. Dat kunnen we het beste doen door verjonging, verlevendiging en verlinksing van de partij.”

Speerpunten

Maandagavond kwam ook een aantal speerpunten van de nieuwe lijsttrekker aan bod. “Het grootste probleem van Utrecht is betaalbaar wonen. We moeten daarom een woonplicht instellen, zodat huizen naar mensen gaan die er willen wonen”, aldus Boudens.

“Huisjesmelken wordt daarbij verboden. Daarnaast is het belangrijk om ook op lokaal niveau onze democratische rechten te blijven beschermen, zoals het demonstratierecht. We zien dat dit bij onze nieuwe burgemeester onder druk staat.”

De komende periode richt Boudens zich samen met de programma- en kandidatencommissie op het samenstellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. In november wordt een concept-versie daarvan aan de afdeling gepresenteerd.