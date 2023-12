Student & Starter verliest zetel na vertrek van fractievoorzitter Esma Kendir

De politiek partij Student & Starter verliest een zetel in de Utrechtse gemeenteraad. Eerder werd namelijk al bekend dat fractievoorzitter Esma Kendir zou opstappen en nu is duidelijk dat niet Ruben Snijder, maar Victor Paalman haar plaats inneemt. Paalman kiest er tegelijkertijd voor om onder een andere vlag verder te gaan.

Het is gebruikelijk binnen Student & Starter om te wisselen van raadsleden. “Zo zorgen we voor een frisse blik en meer toegankelijkheid voor jonge mensen om deel te nemen aan de lokale politiek”, aldus partijvoorzitter Melanie Pieper. Student & Starter droeg commissielid Ruben Snijder aan, maar oud-lid Victor Paalman kreeg tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen meer stemmen. Daarom heeft hij meer recht om de zetel te bekleden.

Paalman is naar eigen zeggen al ruim een jaar geleden bij de partij vertrokken. Dat hij zijn zetel nu opeist, is volgens partijvoorzitter Pieper dan ook niet volgens de normale gang van zaken: “Dit wisselsysteem is een kernprincipe van onze partij. Door het schenden van deze afspraak is Victor namens Student & Starter niet welkom bij onze fractie. Dat hij ervoor kiest om toch de zetel in te nemen, vinden we een miskenning van de kiezers van Student & Starter.”

De regeling is bedacht om te zorgen voor een frisse blik en meer toegankelijkheid voor jonge mensen om deel te nemen aan de lokale politiek. Alle kandidaten van de partij zouden voor de verkiezingen op de hoogte zijn geweest van het systeem en hun steun hiervoor hebben betuigd.

Reactie Paalman

Paalman schrok naar eigen zeggen flink van de aanstelling omdat hij al een tijd geen lid meer was van Student & Starter en het hoofdstuk had afgesloten. Maar na de schrik is hij naar eigen zeggen gaan nadenken. “Ik had al een jaar lang niks van Student & Starter gehoord en schrok toen ik hoorde dat ik was benoemd. Voor mezelf heb ik toen een afweging gemaakt tussen mijn zetel afgeven aan een partij die al meer dan een jaar geen contact met me heeft gezocht en waar ik niet compleet achtersta, en de verantwoordelijkheid naar iedereen die specifiek op mij heeft gestemd. Na gesprekken heb ik toen een conclusie getrokken en voor dit laatste gekozen.”

Paalman laat daarbij weten een nieuwe partij op te richten die ‘jong, progressief en vol ambitie’ zal zijn. Zelf zegt Paalman nu op zoek te gaan naar Utrechters die vorm kunnen geven aan de partij en samen te starten aan ‘het begin van een ongelofelijk avontuur’. Hij sluit samenwerken met Student & Starter naar eigen zeggen niet uit.

Pieper van Student & Starter zegt tot slot het volgende: “Wij hebben een sterk fractieteam en een enorm betrokken vereniging die zich allen scharen achter ons raadslid en de wethouder. Zo kunnen we ook met één zetel in de gemeenteraad ons geluid stevig laten horen.”