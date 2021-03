Tweede Kamerverkiezingen: wat zeggen de partijen over de verbreding van de A27?

Op 15, 16 en 17 maart kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing. Wij vroegen kandidaten die een sterke band hebben met Utrecht en op de kandidatenlijst staan naar de standpunten van hun partij.

Vandaag: Gaan we de A27 bij Utrecht nou wel of niet verbreden?

VVD – Queeny Rajkowski – nummer 13 op de kandidatenlijst

De aanpak van de A27 is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Utrecht te garanderen, voor inwoners, bezoekers en doorgaand verkeer. Utrecht groeit in de komende jaren naar 400.000 inwoners. Al die extra inwoners moeten zich ook goed en veilig van A naar B kunnen verplaatsen. Doorgaand verkeer zal echter een route over bijvoorbeeld de snelweg moeten zoeken en dat wordt door deze aanpak beter mogelijk. Een mooi aspect van de aanpak is dat de verbinding tussen Amelisweerd en de stad Utrecht groener wordt gemaakt.

PVV – Sjors Nagtegaal – nummer 42 op de kandidatenlijst

Als je in Utrecht als stadsbestuur steeds meer binnenstedelijke wegen onaantrekkelijk maakt, dan is het logisch dat we de A27 moeten gaan verbreden. Dan moet je achteraf niet gaan huilen.

CDA – Jantine Zwinkels – nummer 26 op de kandidatenlijst

Voor ons is dit een lastige. Het is een afspraak die al jaren geleden gemaakt is en in dat opzicht moeten we als gemeente ook een betrouwbare partner zijn. De regionale bereikbaarheid is gebaat bij deze verbreding. Tegelijkertijd heeft corona laten zien dat we meer kunnen thuis- en flexwerken, waardoor we files in de toekomst kunnen mijden. Ook doet het pijn om bomen te moeten kappen voor extra asfalt en zetten we liever duurzaam in op het ov en de fiets. Het CDJA Utrecht schreef hier onlangs nog een terechte oproep over in het AD. Keerzijde is weer dat er door het Rijk stevig wordt ingezet op een landschappelijke inpassing, tegengaan van geluidsoverlast en een groene overkapping.

D66 – Anne-Marijke Podt – nummer 26 op de kandidatenlijst

Niet. Het groen van Amelisweerd is te belangrijk voor stad en regio. In de stikstofcrisis gaat deze weg ten koste van woningbouw en de kosten zijn nu al veel hoger dan gepland. D66 wil investeren in openbaar vervoer in plaats van asfalt.

GroenLinks – Bart Snels – nummer 6 op de kandidatenlijst

Dat dit achterhaalde idee, ten koste van natuur, nog op tafel ligt is een gotspe. Als GroenLinks hebben we hier vanaf het begin tegen gestreden. Doorrekening van onze plannen door het Planbureau voor de Leefomgeving, laat zien dat wij het aantal files wel terugbrengen. Wij kiezen voor meer natuur, meer openbaar vervoer en meer fiets. Daarnaast introduceren we een kilometerheffing, die eerlijker is dan de huidige wegenbelasting. De wegenbelasting is immers een vast bedrag per jaar. De kilometerheffing betekent: wie meer rijdt, betaalt ook meer.

SP – Jasper van Dijk – nummer 9 op de kandidatenlijst

We gaan de snelweg zeker niet verbreden op de manier zoals VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen heeft besloten. Ik wil elke Utrechter de tip meegeven om te kijken naar de recente Zembla-uitzending over de verbreding van de A27. Het is een bezopen plan. De minister wil platen in de grond laten graven van wel 70 meter diep. Daarbij moet het prachtige natuurgebied Amelisweerd voor een gedeelte gesloopt worden. Dat wil de SP niet. Ik weet nog goed hoe ik begin jaren 80 als tienjarige aanwezig was in het bos om de demonstreren tegen de kap van bomen toentertijd. Nu komt dit weer terug. Het is een heel slecht plan, we moeten juist zuinig zijn op onze natuur.

PvdA – Bart van Bruggen – nummer 19 op de kandidatenlijst

Zeker niet. De PvdA investeert in goede ov-verbindingen en behoud van kostbare natuur. Dat betekent dat we in Amelisweerd geen bomen gaan kappen om de snelweg te verbreden.

ChristenUnie – Mirjam Bikker – nummer 3 op de kandidatenlijst

Ik hou van Amelisweerd en dat doet de hele stad. Daarom voel ik niks voor de verbreding. De ChristenUnie is tegen. Ook lokaal en provinciaal laten we zien dat er andere oplossingen mogelijk zijn, zoals 2x zes rijstroken met een 80 kilometer traject. Minister van Nieuwenhuizen en haar VVD denken daar anders over, dus wanneer Utrechters het belangrijk vinden om het prachtige Amelisweerd zoveel mogelijk te behouden is het 17 maart aan hen om op politici en partijen te stemmen die zich daar voor in zullen zetten. De ChristenUnie zal er daar in ieder geval een van zijn.

PvdD – Eva van Esch – nummer 6 op de kandidatenlijst

Nee. Wat de Partij voor de Dieren betreft absoluut niet. Dit gaat ten koste van zeer waardevolle en gewaardeerde natuur, vooral bij het prachtige Utrechtse bos Amelisweerd. Letterlijk honderden monumentale bomen zouden gekapt moeten worden, waarbij leefgebied van dieren wordt vernietigd. Los van dat dit niet te compenseren valt, is er ook fysiek nog niet eens de ruimte gevonden waar dit dan zou kunnen. Met de huidige biodiversiteitscrisis, klimaatcrisis en stikstofproblematiek is het onverantwoord om meer asfalt toe te voegen ten koste van natuur.

Bovendien is het niet eens nodig: we moeten juist toe naar minder autoverkeer en meer ruimte voor de fiets en het ov. Meer asfalt leidt alleen maar tot meer auto’s. Door corona werken mensen thuis en velen zullen dit ook blijven doen. Ook grote bedrijven hebben aangegeven dat ze daar ruimte voor geven. Miljarden uitgeven aan asfalt en misschien enkele seconden ‘tijdswinst’ weegt niet op tegen de prachtige natuur in het gebied en ook niet tegen de jarenlange overlast van de werkzaamheden. En zo denken de meeste Utrechters er ook over. Zij houden van Amelisweerd, net als wij.