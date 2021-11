Utrecht als gaststad voor een grote klimaattop? De gemeenteraad ziet dat wel zitten

Utrecht als gaststad van een grote klimaattop? Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad ziet dit wel zitten en wil dan ook dat het college de mogelijkheden hiervoor gaat onderzoeken.

De Utrechtse fracties van de VVD, D66, CDA, ChristenUnie en Student & Starter dienden onlangs een motie in waarmee zij het college wilden opdragen de mogelijkheden voor zo’n klimaattop in de stad te onderzoeken. De partijen constateren namelijk dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor de huidige en toekomstige generaties.

De fracties vinden dat Utrecht een voortrekkersrol speelt in Nederland en daardoor een inspiratiebron kan zijn voor veel andere steden en regio’s in Europa en de rest van de wereld. Ook menen de partijen dat internationale conferenties, zoals bijvoorbeeld de klimaattop in Glasgow, een belangrijke impuls zijn voor de aanpak van klimaatverandering.

Middels een motie wilden de fracties het college dan ook opdragen te onderzoeken of Utrecht in de toekomst ook zo’n klimaatconferentie zou kunnen organiseren. Deze motie is vervolgens door een meerderheid van de raad aangenomen. Alleen de SP en PVV stemden tegen.