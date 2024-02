Utrecht onderzoekt of verlichting van Stadion Galgenwaard voldoet aan de regels

Meerdere Utrechters hebben last van het licht van Stadion Galgenwaard. Dat menen althans de lokale fracties van de Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, ChristenUnie en BIJ1. Zij hebben daarom de gemeente gevraagd in te grijpen en de wethouder zegt dat momenteel wordt onderzocht of er sprake is van een overtreding.

Sinds een paar weken stijgt in de avonduren boven de Galgenwaard een gekleurde gloed op. Deze gloed wordt veroorzaakt door speciale lampen die de grasmat, die afgelopen zomer is neergelegd, helpt met groeien. “Of het licht nu paars of geel (vorige week) is of welke kleur van de regenboog dan ook, het licht veroorzaakt veel overlast, en dan gaat het volgens het stadion nog maar om twee lampen, terwijl zij er eigenlijk veel meer in gebruik zouden willen nemen om hun gras beter te laten groeien. Meerdere bewoners [hebben] bij ons aan de bel getrokken over de overlast die zij en wilde dieren hiervan ondervinden”, schrijven de partijen.

De fracties wilden dan ook van de gemeente weten of zij iets kan doen aan deze ‘lichtvervuiling’. Wethouder Dennis de Vries zei in een reactie daarop dat op dit moment onderzocht wordt of er sprake is van een overtreding. “Het is een nieuw soort verlichting, waarvan bekeken moet worden of de bestaande regelgeving hierop van toepassing is. Mocht er sprake zijn van een overtreding, dan treden we handhavend op. Het onderzoek zal naar verwachting in enkele weken worden afgerond.”

De wethouder zei daarnaast ook in gesprek te gaan met de Galgenwaard als straks blijkt dat er geen regels worden overtreden. “Maar we zijn is dat geval afhankelijk van hun vrijwillige medewerking.”