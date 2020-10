Utrechts college ziet geen bezwaar in nieuwe rechtsvorm Machinerie

De gemeente Utrecht geeft aan geen bezwaar te zien in de nieuwe rechtsvorm van De Machinerie. Verschillende Utrechtse politieke partijen trokken eerder deze maand aan de bel toen bleek dat ’t Hoogt, NFF en Fotodok zich niet aan de plannen leken te houden. De Machinerie krijgt 3,55 miljoen euro subsidie om te starten.

Evenementenhal Central Studios gaat dicht en wordt omgebouwd tot een locatie voor film- en beeldcultuur in Utrecht. Die plek gaat de Machinerie heten en wordt de thuisbasis voor partijen als ’t Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok. Om dit mogelijk te maken stemde de gemeenteraad in december in met het verlenen van 3,55 miljoen euro steun.

In de plannen voor De Machinerie was sprake van het oprichten van een coöperatieve vereniging, omdat dat het best zou passen bij de plannen die er zijn en de manier waarop de drie instellingen het zouden willen organiseren.

Vereniging

Begin oktober bleek dat de instellingen geen coöperatieve vereniging gingen beginnen, maar een stichting hadden opgericht. De Utrechtse politiek vond dat De Machinerie daarmee niet meer voldeed aan de eisen van de gemeenteraad.

“Het idee was juist een vereniging op te richten, zodat alle toekomstige culturele ondernemers in het pand wat te zeggen hebben”, zei VVD-raadslid Marijn de Pagter destijds.

Geen bezwaar

Het college geeft nu aan geen bezwaar te hebben tegen de andere rechtsvorm. “De coöperatieve vereniging was een geschikte rechtsvorm voor dit project, maar ook de stichting was in de second opinion al als geschikte rechtsvorm vermeld.”

Stichting als rechtsvorm blijkt volgens het college beter te passen bij de doelstelling van De Machinerie: gemaakte winsten vloeien terug en worden besteed aan het doel van de stichting. Bij een coöperatieve vereniging kunnen winsten worden uitgekeerd aan leden.

Afspraken tussen de instellingen in de stichting moeten worden vastgelegd in statuten en contracten. Het college zegt erop toe te zien dat zulke afspraken ook daadwerkelijk zijn gemaakt, voordat de subsidie wordt toegekend.