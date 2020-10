Politiek wil opheldering over miljoenensteun aan de Machinerie nu de plannen zijn gewijzigd

Verschillende Utrechtse politieke partijen trekken aan de bel nu ’t Hoogt, NFF en Fotodok zich niet aan de plannen lijken te houden bij de nieuwe plek voor beeldcultuur de Machinerie. Deze nieuwe ‘publiekstrekker’ krijgt 3,55 miljoen subsidie om te starten. VVD, SP, CDA, PVV en Stadsbelang Utrecht eisen nu opheldering omdat de organisatie er anders uit gaat zien.

Evenementenhal Central Studios gaat dicht en wordt omgebouwd tot paleis voor film- en beeldcultuur in Utrecht. Die plek gaat de Machinerie heten en wordt de thuisbasis voor partijen als ’t Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok. Om dit mogelijk te maken stemde de gemeenteraad in december in met het verlenen van 3,55 miljoen euro steun.

Organisatie

Het lijkt een wat technisch verhaal, maar het is niet onbelangrijk; in de plannen werd gesproken over het oprichten van een coöperatieve vereniging om de Machinerie mogelijk te maken. Dat zou namelijk het beste passen bij het plan dat er ligt en hoe de verschillende instellingen het zouden willen organiseren. Dit was ook te lezen in de business case die gepresenteerd werd en waarop de subsidie mede is verleend.

Nu blijkt dat het NFF, ’t Hoogt en Fotodok toch geen coöperatieve vereniging beginnen maar een stichting hebben opgericht. Volgens de politieke partijen voldoet de Machinerie daarmee niet meer aan de ‘eisen van goed bestuur’ en aan de voorwaarden van de gemeenteraad. “Het idee was juist een vereniging op te richten, zodat alle toekomstige culturele ondernemers in het pand wat te zeggen hebben”, licht VVD-raadslid Marijn de Pagter toe.

Vragen en reactie

VVD, SP, CDA, PVV en Stadsbelang Utrecht willen van het college weten waarom de rechtsvorm is gewijzigd en waarom de gemeenteraad hier niet over is ingelicht. Ook zijn de politieke partijen benieuwd of de rechtsvorm nu weer gaat veranderen en of de steun van 3,55 miljoen euro weer aan de gemeenteraad voorgelegd gaat worden.

Frans Vreeke is betrokken bij de Machinerie als kwartiermaker. Aan DUIC laat hij weten dat een andere bewoording in de eerdere plannen beter was geweest. Na uitgebreid overleg met juristen en de gemeente kwamen ze tot de conclusie dat een stichting de beste rechtsvorm is voor de Machinerie. Vreeke wil de wethouder niet voor de voeten lopen en wacht dan ook de antwoorden op de vragen van de politieke partijen verder af.