Utrechtse partijen willen met spoed in debat over ongeregeldheden

Verschillende oppositiepartijen willen zo snel mogelijk in debat over de ongeregeldheden in Utrecht. Al meerdere dagen zoeken jongeren de confrontatie op met de politie. En het zijn ook juist politieagenten die woensdag hun onvrede hebben geuit over de aanpak in Utrecht. Reden voor VVD, CDA, PVV en Stadsbelang Utrecht om met spoed een debat te willen.

Eerst in Kanaleneiland, toen in Overvecht en vervolgens ook in Hoograven en Ondiep. Op meerdere plekken in de stad zijn de afgelopen dagen ongeregeldheden. Er zijn tientallen arrestaties verricht. Er is met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid en er zijn vernielingen aangericht.

Voor VVD-raadslid Queeny Rajkowski is de maat nu vol, de rellen moeten stoppen en de relschoppers – en waar minderjarig hun ouders – bestraft. Ze staat hier niet alleen in, andere oppositiepartijen steunen de wens voor een commissiedebat. Die moet met spoed plaatsvinden.

‘Dweilen met de kraan open’

Er was al onvrede onder de politieke partijen over de lokale aanpak. Daarom was een publicatie in NRC de druppel. Daaruit bleek dat ook verschillende agenten ontevreden zijn over de aanpak in Utrecht. In het korps is sprake van een „breedgedeelde onrust en wens tot een andere aanpak”, zei Paul Lathouwers, regionaal vakbondsbestuurder van de Nederlandse Politiebond tegen NRC.

Agenten zouden spreken van ‘dweilen met de kraan open’ omdat arrestanten na een dag alweer vrij zijn. Ondertussen moeten agenten langere diensten draaien tot diep in de nacht. “Onacceptabel”, noemt Rajkowski dit. “De maat is vol. Dit tast het rechtsvaardigheidsgevoel aan. De gemeente lijkt de regie kwijt te zijn.”

De partijen willen weten wat nu precies de aanpak van de gemeente is, hoe de daders vervolgd worden, of er niet te laat en verkeerd ingegrepen is en hoe de gemeente de regie houdt. De oppositiepartijen hebben genoeg raadsleden bij elkaar om een commissiedebat aan te vragen over het onderwerp, en dat hebben ze gedaan. Ze willen dat het onderwerp met spoed op de agenda komt.

