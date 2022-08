Utrechtse raadspartijen willen maatregelen tegen tijdelijke huurcontracten: ‘Leidt tot excessen’

Een deel van de Utrechtse gemeenteraad wil maatregelen tegen tijdelijke huurcontracten. Verhuurders geven steeds vaker tijdelijke huurcontracten, omdat ze een hogere huur kunnen vragen als er een nieuwe huurder in het pand komt. En dat leidt tot excessen, stellen de Utrechtse fracties van PvdA, D66, Utrecht Solidair, PVV, GroenLinks, DENK en CDA.

Hoe zit het probleem precies in elkaar? De verhuurder van een woning mag een hogere huur vragen als er een nieuwe huurder in het pand trekt, dan als een huurder langere tijd in een woning blijft. Dat zou ertoe leiden dat steeds meer huurders in Utrecht een tijdelijk huurcontract krijgen voorgeschoteld.

Volgens de Utrechtse raadspartijen leidt dat tot excessen. Zo krijgen mensen niet alleen vaker een tijdelijk huurcontract dan een contract voor langere tijd, maar zouden verhuurders volgens de raadsfracties ook proberen om hun langzittende huurders eruit te werken. “Dit is volstrekt onwenselijk en hier moet tegen worden opgetreden”, vinden de partijen.

Ingrijpen

De raadspartijen willen – met het oog op betaalbaarheid en woonzekerheid – dan ook dat het college van burgemeester en wethouders ingrijpt. De partijen willen onder meer van het college weten of duidelijk is welke verhuurders zich hier schuldig aan maken en hoe nu opgetreden wordt tegen excessen.

Verder vragen ze zich af of in de verhuurdersvergunning die in de toekomst moet gaan gelden maatregelen kunnen worden genomen om dit soort situaties tegen te gaan. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het geven van tijdelijke contracten te verbieden voor houders van een verhuurdersvergunning.