Venita Dada-Anthonij nieuwe lijsttrekker D66: ‘Samen bouwen aan een vrij, veilig en vooruitstrevend Utrecht’

Komend voorjaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, en ook D66 heeft haar lijsttrekker bekendgemaakt. Venita Dada-Anthonij, sinds 2022 raadslid in de gemeenteraad, is door de bijna 1.800 D66-leden in Utrecht overtuigend gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen. Hiermee wordt Dave de Jong, die zich eveneens kandidaat had gesteld, niet de lijsttrekker van de partij.

In de fractie van D66 Utrecht is Dada-Anthonij ‘het gezicht op de thema’s onderwijs, asiel, en werk & inkomen. “Ik ben vereerd dat onze leden mij dit vertrouwen geven. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om samen met leden, inwoners en partners te bouwen aan een vrij, veilig en vooruitstrevend Utrecht!”, aldus Dada-Anthonij.

Strijd om het lijsttrekkerschap

Nadat Maarten Koning twee maanden geleden aankondigde na twaalf jaar de Utrechtse politiek te verlaten om meer tijd door te brengen met zijn gezin, moest D66 Utrecht op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. De afgelopen maand hebben Dada-Anthonij en Dave de Jong samen de strijd gevoerd om het lijsttrekkerschap.

Afdelingsvoorzitter Anita Schmale laat weten trots te zijn op de geleverde strijd en de campagnes die beide kandidaten hebben gevoerd. “Het lokale partijleiderschap is een grote verantwoordelijkheid en ik ben blij dat beide kandidaten lieten zien dat ze goed voorbereid waren en de leden echt wat te kiezen hadden”, stelt Schmale.

‘Lijsttrekkerschap niet zomaar een klusje’

Dada-Anthonij geeft aan dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft kunnen meekijken bij lijsttrekker Maarten Koning, en hoe hij invulling gaf aan het fractievoorzitterschap. “Het lijsttrekkerschap is niet zomaar een klusje”, beseft ze. “Het is samenwerken met de fractie, in relaties investeren met de stad, binnen de raad én samenwerken met de afdeling”.

Dada-Anthonij, die opgroeide in Overvecht en tegenwoordig met haar gezin in Vleuten woont, laat weten dat nu het ‘echte werk’ gaat beginnen met het campagnevoeren: “Voor een vrij, veilig Utrecht met visie.”

Het verkiezingsprogramma van D66 Utrecht wordt momenteel uitgewerkt en zal in het najaar gepresenteerd worden.