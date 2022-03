Voorzitter stembureau Stadskantoor: ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn stem kan uitbrengen’

Het is de eerste dag dat er gestemd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom gingen we langs bij Sven Versluis, de voorzitter van het stembureau in het Stadskantoor.

Wie ben je en wat is je functie bij het stembureau?

“Mijn naam is Sven Versluis, ik woon al meer dan de helft van mijn leven in Utrecht en ben de voorzitter van het stembureau in het Stadskantoor. Dat is een van de twintig stembureaus die maandag en dinsdag extra open zijn om de drukte op woensdag een beetje tegen te gaan. Het leuke aan deze locatie is dat ik hier bij het treinstation zoveel verschillende mensen zie, veel forensen, maar ook ambtenaren die hier op het Stadskantoor werken bijvoorbeeld.”

Waarom wil je voorzitter zijn op een stembureau?



“Omdat ik het leuk vind om net even wat extra verantwoording te dragen, dat komt denk ik ook voort uit mijn eigen werk, daar heb ik ook een leidinggevende functie. In de basis is het ook niet heel anders dan wat een ‘gewoon’ stembureaulid doet. Drie stembureauleden rouleren van taak over de uitgifte van de stembiljetten en de uitleg over hoe het stemmen in zijn werk gaat buiten het hokje. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn eigenlijk degenen die altijd de controles uitvoeren op de stempassen en identiteitspassen. Daarnaast heb ik als voorzitter dan ook nog de verantwoordelijkheid om alle registraties goed in te voeren en om ervoor te zorgen dat de stembiljetten komen waar ze moeten komen. Woensdagavond moet ik er dus voor zorgen dat alle stembiljetten bij de Jaarbeurs komen.”

Wat is er speciaal aan het stembureau in het Stadskantoor?

“Wat ik heel mooi vind aan deze stemlocatie is dat het ook een plek is die toegankelijk is voor mindervaliden. We hebben hier een gebarentolk klaarstaan voor mensen die slechthorend of doof zijn en een brailleplank liggen waar het stembiljet ingelegd kan worden zodat iemand die blind of slechtziend is toch zelfstandig kan stemmen. Het stembiljet wordt in de brailleplank gelegd en daarop staan de partijen waarop gestemd kan worden aangegeven met gaatjes, en met de personen die zich verkiesbaar hebben gesteld. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn stem kan uitbrengen, dus het feit dat dit een toegankelijk bureau voor iedereen is vind ik heel erg goed.”

Dit jaar is 96 procent van de stemlocaties toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. Het stembureau bij het Stadskantoor is het enige dat ook toegankelijk is voor blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden. Woensdag is het stembureau bij het College voor de Rechten van de Mens aan de Kleinesingel ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. “Woensdag zijn er dan ook op beide locaties dove stembureauleden!”

Merk je verschillen tussen de verkiezingen van vorig jaar?

“Dat vind ik lastiger om te zeggen omdat ik vorig jaar alleen op woensdag heb gewerkt bij het stembureau. Dat was natuurlijk echt een hele drukke dag. Maar wat wel anders is, is dat we toen gingen stemmen met alle geldende coronamaatregelen. Er moest toen streng gehandhaafd worden op de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand houden, er waren speciale looproutes en we moesten mensen bij de ingang ook echt tegenhouden als ze geen mondkapje droegen. De coronamaatregelen waren toen dus heel sterk aanwezig. Nu zijn veel maatregelen minder streng, dus dat maakt het wel wat soepeler voor ons. Ik heb nu minder het gevoel dat we als politieagent moeten opletten of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.”

Wat verwacht je komende dagen?

“Ik sprak zojuist iemand die niet wist dat hij vandaag en morgen ook al kon stemmen. Dus ik verwacht dat het komende woensdag, de standaard stemdag, veel drukker zal zijn. Maar het is ook gezellig hoe het vandaag ging, we kunnen de mensen die komen stemmen echt verwelkomen bij ons stembureau.”

