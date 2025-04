VVD Utrecht kiest Tess Meerding als lijsttrekker voor verkiezingen

Het duurt nog bijna een jaar, maar de politieke partijen zijn al volop bezig met het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Zo ook de Utrechtse VVD. Het partijbestuur heeft Tess Meerding, de huidige fractievoorzitter, unaniem voorgedragen als lijsstrekker.

Meerding is een bekend gezicht in de Utrechtse politiek. De oppositieleider werd in 2018 met voorkeursstemmen gekozen tot raadslid. Naast haar raadslidmaatschap werkt Meerding als advocaat.

Op 7 mei mogen de leden stemmen over de voordracht. Er zijn geen tegenkandidaten.

Vorig jaar werd Meerding al de nieuwe fractievoorzitter. Toen nam ze het stokje over van Marijn de Pagter. De VVD heeft nu vijf zetels in de Utrechtse gemeenteraad: 11,1 procent van het totale aantal zetels.

Klassieke VVD-thema’s

Volgens Meerding staat Utrecht volgend jaar voor een keuze. “Als we nog eens vier jaar doorgaan met dit beleid, dan gaat de stad op slot, wordt de auto verbannen en zijn werkende Utrechters de klos door steeds hogere lasten. Dat mogen we niet laten gebeuren.”

Behalve ruimte voor de auto en lage belastingen wil de VVD inzetten op andere klassieke VVD-thema’s, zoals veiligheid en meer ruimte voor ondernemers.