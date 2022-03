Wethouder Klaas Verschuure neemt afscheid van Utrechtse politiek

D66-wethouder Klaas Verschuure neemt na de komende formatie afscheid van de Utrechtse politiek. Dat maakte hij vrijdagavond bekend via een persbericht. Na een politieke loopbaan van maar liefst zestien jaar zal Verschuure de komende collegeperiode dus niet meer terugkomen als wethouder.

Klaas Verschuure noemt het wethouderschap ‘een van de boeiendste, mooiste en leukste functies’ die hij tot nog toe heeft mogen vervullen. “Nog steeds geniet ik elke dag van deze prachtige baan. Het is bovendien een enorme eer om te mogen werken voor de stad, waar ik ben opgegroeid, de stad waarvan ik hou.”

Verschuure is in 2006 begonnen als fractiemedewerker bij D66. De partij groeide destijds in Utrecht naar drie zetels. Vervolgens werd hij in 2010 raadslid en snel daarna fractievoorzitter van een fractie van negen leden. In 2014 werd hij vervolgens lijsttrekker. De fractie telde toen na die verkiezingen dertien raadsleden. Verschuure voerde ook de lijst aan bij de verkiezingen in 2018 waarbij D66 tien zetels behaalde en de op een na grootste partij werd in de gemeenteraad. Na de coalitievorming werd hij wethouder.

Nieuwe generatie

Verschuure: “De afgelopen jaren heb ik me met een enorme passie ingezet voor Utrecht. Ik heb inmiddels vijf gemeenteraadsverkiezingen meegemaakt en heb daarin talloze functies bekleed namens D66. Als fractiemedewerker, raadslid, lijsttrekker, fractievoorzitter en wethouder. Maar rond elke verkiezing is er een natuurlijk moment om na te denken over verdere dromen en ambities. En ik voel dat het na zestien jaar tijd is om daar verdere invulling aan te gaan geven. Daarbij is het tijd voor een nieuwe generatie D66‘ers om het over te nemen.”

Verder vertelt Verschuure: “Het zijn tropenjaren geweest, met de nodige uitdagingen, afgewisseld met hoogtepunten en successen. Met een steeds groeiend en beter georganiseerd D66 hebben we belangrijke zaken voor elkaar gekregen voor Utrecht en ons ingezet voor een leefbare duurzame stad. Samenwerking met de stad en andere partijen was daarin cruciaal.”

”D66 en de stad Utrecht hebben mij ontzettend veel kansen geboden. Ik ben trots op wat ik voor beiden heb mogen doen. Ik ben dankbaar voor al het vertrouwen dat ik heb mogen ontvangen en heb de samenwerking met alle inwoners, ondernemers en ambtenaren erg gewaardeerd. Daar wil ik iedereen hartelijk voor bedanken.“

‘Groei in goede banen’

In het persbericht over het afscheid van Verschuure staan meerdere wapenfeiten over hem als wethouder. Zo zijn er onder zijn bestuurlijke leiding onder andere 13.000 woningen gebouwd, wordt de Ruimtelijke Strategie Utrecht genoemd als ‘stevig fundament’ voor de verdere ontwikkeling van Utrecht, heeft hij zich als wethouder ingezet voor steunmaatregelen voor ondernemers tijdens de coronacrisis en heeft hij zich extra hard gemaakt voor het mbo in de stad.

Verschuure: “Mijn inzet is altijd geweest om de groei van Utrecht in goede banen te leiden. Om te zorgen voor beter onderwijs, een economie die werkt voor elke Utrechter en een bruisende en levendige stad. Dé uitdaging voor de komende jaren blijft het op peil houden van de woningbouw. Ik heb als wethouder met de Ruimtelijke Strategie Utrecht daar een stevig fundament neer mogen leggen. Ik ben op veel dingen trots. Vooral op al de Utrechters met wie ik de afgelopen jaren heb mogen werken. Op de resultaten die we voor elkaar hebben gekregen.”

“Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging. Waar ik mijn volgende stap ga zetten weet ik nog niet, er komt ongetwijfeld iets interessants op mijn pad.”

