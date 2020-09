Wethouder over speeltoestel in Zuilen: ‘Hoop dat buurt in harmonie verder kan’

Wethouder Klaas Verschuure (D66) heeft tijdens het vragenuur van de gemeente Utrecht antwoord gegeven op de vragen over de speeltuin aan de Prof. Kohnstammstraat. Hij liet weten meerdere gesprekken te hebben gevoerd met voor- en tegenstanders, en sprak zijn hoop uit dat de buurt met een nieuwe oplossing in harmonie verder kan.

Meerdere partijen uit de Utrechtse gemeenteraad stellen donderdagmiddag kritische vragen over de vermeende overlast van de speeltuin aan de Prof. Kohnstammstraat. Verschillende mensen in de buurt zouden geluidsoverlast hebben, als gevolg van kinderen en hangjongeren in de speeltuin.

Wethouder Klaas Verschuure zegt ‘pijn in zijn buik’ te krijgen van de situatie. “Een deel van de buurt nam het initiatief voor de speeltuin. Dat kreeg snel draagvlak.” Vervolgens realiseert de gemeente ook snel het plan voor de speeltuin. De aanleg en de speeltoestellen betalen zij uit een potje, speciaal bedoeld voor initiatieven uit de buurt. “De speeltuin heeft een aantrekkende werking voor de kinderen uit de buurt. Hij is nieuw en mooi.”

Overlast

Het gevolg is dat er dagelijks grote groepen kinderen gebruikmaken van de speeltuin. Daar hebben anderen last van. Verschuure: “Een deel van de bewoners naast de speeltuin had door het intensieve gebruik veel overlast, met name met het mooie weer in de zomer.” De wethouder laat weten dat hierover veel werd geklaagd en dat hij daarom ook meerdere gesprekken heeft gehad met mensen uit de buurt.

De aanhoudende klachten en het groeiende meningsverschil leiden tot de beslissing voor het aanpassen van de speeltuin. Hierover hield de wethouder al in juni 2019 de eerste bijeenkomst. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter hebben beide partijen hun mening kunnen geven. De tweede bijeenkomst, die voor een oplossing had moeten zorgen, werd echter door corona verhinderd. Uiteindelijk vond het tweede gesprek eerder deze week plaats.

Harmonie

‘Heel vervelend en niet gebruikelijk’, noemt wethouder Verschuure de onenigheid over de speeltuin. “Er liggen nu drie voorstellen waaruit een keuze kan worden gemaakt, waarna ik hoop dat deze buurt in harmonie en een fijne leefomgeving verder kan gaan. Met name de kinderen, maar ook alle anderen die eromheen wonen.”