Wordt Beton T in Merwede een nieuw evenemententerrein? D66 wil dat gemeente knoop doorhakt

De Utrechtse fractie van D66 wil dat er snel evenementen georganiseerd kunnen worden op een open plek in het gebied Merwede. Verschillende ondernemers en andere organisaties zijn al zo’n anderhalf jaar aan het werk om dit te realiseren.

Het gaat om een grote betonplaat naast Vechtclub XL. Dit gebied is vrijgekomen nadat het pand dat er op stond werd gesloopt. Een alliantie van creatieve ondernemers, cultuur-, sport- en onderwijsorganisaties zien de kans om op dit buitenterrein onder de noemer Beton T evenementen te organiseren en daarnaast ruimte te creëren voor onder meer stadslandbouw, groen, sport en onderwijs.

De gemeente zou meerdere keren positief hebben gereageerd op het initiatief, maar tot op heden is er nog geen beslissing genomen. “Dergelijke plekken in de buitenlucht zijn schaars in Utrecht, en in coronatijd zijn ze zelfs extra hard nodig”, aldus Maarten Koning en Ellen Bijsterbosch van D66.

Frustrerend

De politici zeggen dat het ‘behoorlijk frustrerend’ is voor de initiatiefnemers dat er nog geen besluit is genomen. “D66 vindt dit een gemiste kans voor Merwede en de rest van de stad.”

Om de gemeente in beweging te krijgen zijn daarom schriftelijke vragen gesteld. Daarin wordt onder andere gevraagd waarom er zoveel tijd nodig is om het initiatief mogelijk te maken. Ook willen de politici weten of de gemeente bereid is alles op alles te zetten om de belemmeringen op te lossen.

Tot slot willen Koning en Bijsterbosch weten welke initiatieven er nog meer spelen in Merwede. “Welke aanvragen zijn er in de afgelopen 4 jaren geweest, welke daarvan hebben geen plek kunnen krijgen, en wat waren daarvoor de redenen?”