Appel & Ei trekt in pand voormalige Plus-supermarkt aan de Voorstraat in Utrecht

Tweedehandskledingwinkel Appel & Ei trekt in het pand van de voormalige Plus-supermarkt aan de Voorstraat in Utrecht. Appel & Ei heeft al zo’n twintig vestigingen in Nederland, maar nog niet in Utrecht.

De winkelketen Appel & Ei is vrij populair in verschillende steden. Het concept opende voor het eerst de deuren in 2001 in Leiden en sindsdien zijn er steeds meer vestigingen bij gekomen.

Bij Appel & Ei wordt tweedehandskleding verkocht, en ze kopen ook kleding in. Als klanten kleding aanleveren bij de winkel en dit verkocht wordt in de winkel, krijgen ze 40 procent van de verkoopprijs.

Appel & Ei geeft aan uitsluitend kleding in te kopen en te verkopen die er als nieuw uitziet. Dit is ook een groot verschil met bijvoorbeeld winkels die tweedehandskleding per kilo verkopen, daar kan de collectie ook bestaan uit kleding die er al wat gedragen uitziet.

De winkel opent in de Voorstraat, op de plek waar eerst nog een vestiging van Plus zat. Die winkel sloot in juli vorig jaar de deuren. Op dit moment wordt er nog verbouwd aan de voormalige supermarkt, de winkel moet in het voorjaar de deuren openen.