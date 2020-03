Apple-winkel Amac opent flagshipstore in Post Utrecht

Apple-winkel Amac opent eind april een zogenoemde flagshipstore in het voormalige postkantoor aan de Neude. Tegelijkertijd wordt het filiaal aan de Bakkerstraat gesloten.

De winkel in Post Utrecht krijgt een oppervlakte van 250 vierkante meter. “Door de gigantische uitbreiding van Apples assortiment in de loop der jaren zijn we uit onze winkel aan het Bakkerstraat gegroeid. In Post Utrecht is genoeg ruimte”, zegt Ed Bindels van Amac.

Het Amerikaanse bedrijf Apple is verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe winkel. “Apple ontwerpt de winkels voor Apple Premium Resellers in het Californische Cupertino. Deze nieuwe winkel wordt geheel ingericht volgens de laatste standaard”, aldsus Bindels.

April

De opening van de winkel staat gepland voor eind april. Utrecht telt dan drie Amac-vestigingen. Naast de nieuwe winkel in Post Utrecht is er ook nog een filiaal op de Mariaplaats en in The Wall langs de A2.

Het postkantoor aan de Neude werd begin vorige eeuw ontworpen door de bekende architect Joop Crouwel. Na vijf jaar bouwen werd het gebouw in 1924 geopend en fungeerde het decennialang als hoofdpostkantoor. Post Utrecht werd de afgelopen jaren rigoureus gerenoveerd. Naast Amac zitten er onder meer Bever, een Albert Heijn, de centrale bibliotheek en een fietsenstalling in het gebouw.