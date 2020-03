Binnenkort weer tuinmeubelen en planten te koop in voormalig Tuincentrum Overvecht

Er komt weer een winkel in het voormalige Tuincentrum Overvecht aan de Gageldijk in Utrecht. Vanaf april zijn er weer tuinmeubelen en planten te krijgen. De eigenaren willen er uiteindelijk een nieuw tuinwinkelconcept beginnen, maar starten vast in april om weer beweging in de zaak te krijgen.

In het pand zat sinds 1969 een tuincentrum maar vorig jaar oktober sloot het de deuren omdat er een verschil van mening over de huur was. Pandeigenaar Overvecht Vastgoed gaat er nu met een aantal partners zelf een groenproject beginnen.

Lokale ondernemers

De deuren van Stek Overvecht gaan in april open, maar dan is de winkel nog niet af. Daarvoor was de tijd te kort. Alan Grommers, directeur Overvecht Vastgoed, vertelt: “We willen een nieuw tuinwinkelconcept beginnen – maar dat heeft even tijd nodig om te ontwikkelen. Zo willen we graag veel gaan samenwerken met lokale Utrechtse ondernemers. In de winkel zal naast een traditioneel assortiment veel aandacht zijn voor alles wat met duurzaamheid en circulariteit rondom het huis en de tuin te maken heeft.”

Zo ver is het echter nog niet: “We willen nu vooral vast de deuren openen. Het is ook goed als er weer wat beweging in de winkel komt. Er opent een outlet van Borek Outdoor Furniture en een plantencentrum. Maar dit is dus echt de opmaat tot wat er allemaal gaat komen, het zal een organisch proces worden om tot het nieuwe concept te komen en daar zijn we nog even mee bezig.”

Eigenaar van Overvecht Vastgoed, Bob Scherrenberg, is geen onbekende speler in Utrecht op het gebied van ontwikkelen van nieuwe concepten op oude locaties. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de Werkspoorkathedraal, Werkspoorfabriek en is hij eigenaar van het gebouw Central Studios dat omgetoverd gaat worden tot De Machinerie. Hij woont en houdt kantoor in Overvecht, de wijk waar hij opgroeide.