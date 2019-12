Geen plek voor nieuwe supermarkt op Utrecht Science Park

Op dit moment is er geen plek voor een nieuwe supermarkt op of nabij het Utrecht Science Park. Dat laat de gemeente weten als reactie op een wens vanuit de gemeenteraad.

Er wordt al lang gesproken over het openen van een extra supermarkt op het Utrecht Science Park. Op dit moment zit er één kleine winkel, maar er is behoefte aan een groter alternatief.

In juli van dit jaar riep daarom een meerderheid van de Utrechtse politiek de gemeente op om te kijken of een extra supermarkt mogelijk is. Daarop is de gemeente nogmaals gaan onderzoeken wat de opties zijn.

Winkeliers

Er zijn in ieder voldoende winkeliers die wel een supermarkt zouden willen openen, maar het probleem is de locatie. Weer blijkt dat er op dit moment geen geschikte plek is voor een supermarkt. Ook niet voor een tijdelijke vestiging.

Wel wordt bij de uitwerking van de nieuwbouwlocatie bij Archimedeslaan 16 rekening gehouden met een supermarkt. Maar de ontwikkelingen hier zijn ook weer afhankelijk van het Tracébesluit van de A27.

De gemeente moet dan ook concluderen: “Op dit moment ontbreekt dus een geschikte (tijdelijke) locatie voor een supermarkt op of nabij het Utrecht Science Park.”