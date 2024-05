Hoog Catharijne in Utrecht een van de drukste winkelgebieden van Nederland

Hoog Catharijne is een van de drukste winkelgebieden van Nederland. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van onderzoeksbureau Locatus. Met 70.000 passanten staat Hoog Catharijne op de tweede plek van grootste retail hotspots van Nederland. Voor het eerst is het aantal winkelgangers weer hetzelfde als voor de coronatijd.

Hoog Catharijne in Utrecht is het op één na drukste winkelgebied van Nederland, en trok dit jaar ruim 70.000 passanten. Ook Amsterdam, Maastricht en Den Bosch behoren tot de retail hotspots van Nederland. Dat concludeert onderzoeksbureau Locatus in een nieuw onderzoek woensdag. Met deze aantallen is het dit voorjaar weer net zo druk als voor corona in de Nederlandse winkelstraten.

“Deze steden bieden allemaal een leuk aanbod van winkels, goede horeca en culturele instellingen als een bioscoop en een museum. Daarnaast telt de mooie setting van een historische binnenstad mee”, zegt directeur onderzoeker bij Locatus, Gertjan Slob. Dit totaalpakket verklaart volgens Slob het hoge aantal passanten in deze gebieden, omdat het ook mensen van verder weg aantrekt.

Hoog Catharijne trekt natuurlijk ook veel treinreizigers. Maar Locatus laat weten dat dit aantal gecorrigeerd wordt door naast het aantal passanten, ook de pintransacties in het winkelgebied te tellen.

Coronatijd

Ieder jaar gaat onderzoeksbureau Locatus de straat op om het aantal passanten in 33 winkelgebieden te tellen. In de coronatijd drong het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten enorm terug. In vergelijking met 2019 telde Locatus in 2020 en 2021 op veel plekken minder dan de helft van de mensen. In 2022 en 2023 werd een voorzichtig herstel geconstateerd, maar eind 2023 lagen de passantenaantallen nog steeds maar op 75% van de aantallen in 2019.

Dit voorjaar zijn de passantenaantallen voor het eerst weer gelijk aan voor de coronatijd. Dat is met name in grote steden zichtbaar. Hoewel hier ook herstel zichtbaar is, liggen de aantallen in kleinere steden nog steeds onder die van 2019.