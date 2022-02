Kassaloze Aldi in House Modernes in Utrecht opent maanden later dan gepland

Het nieuwe Aldi-filiaal op de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat gaat maanden later open dan gepland. De winkel zou begin 2022 haar deuren openen, maar dit wordt in ieder geval tot mei uitgesteld. Het kassaloze systeem waarmee de winkel moet gaan draaien wordt nog getest.

Vorig jaar oktober kondigde Aldi aan een filiaal in de binnenstad te openen, en wel in het prominente House Modernes. De aankondiging kwam net voordat het pand na een jarenlange verbouwing werd heropend. Sindsdien hangen achter de ramen van de onderverdieping doeken van de supermarktketen, maar de winkel laat dus nog even op zich wachten.

Kassaloze winkel

Eerder dit jaar opende de supermarktketen in Londen al een kassavrije winkel. Het nieuwe concept houdt in dat klanten niet meer met hun boodschappen langs de kassa hoeven. Klanten moeten voordat zij de winkel binnengaan een app installeren. Door middel van camera’s en sensoren houdt de winkel vervolgens bij wat de klant meeneemt. Bij het verlaten van de winkel worden de boodschappen via de app automatisch afgerekend.

