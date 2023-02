Naast creditcard kunnen klanten nu ook met Apple Pay betalen bij kassaloze Aldi in Utrecht

Klanten kunnen vanaf nu ook met Apple Pay betalen bij de kassaloze Aldi aan de Lange Viestraat in Utrecht. Eerder was het in deze vestiging van de Duitse supermarktketen alleen mogelijk om de boodschappen af te rekenen met de creditcard.

Afgelopen zomer opende Aldi de kassaloze winkel in Utrecht. Om de supermarkt binnen te kunnen komen, moeten klanten bij de poortjes een QR-code scannen. De code krijgen zij via een app waar ook een creditcard aan gekoppeld is. Sinds deze week is het ook mogelijk om Apple Pay aan de app te koppelen.

Met deze toevoeging wordt winkelen in dit filiaal mogelijk voor meer mensen aantrekkelijk. Eerder liet een voorbijganger aan DUIC weten niet naar binnen te gaan omdat hij geen creditcard had. Ook bleek uit cijfers van Betaalvereniging Nederland dat de consument in de fysieke winkel zeer weinig gebruikmaakt van een creditcard. In 2021 waren creditcardbetalingen goed voor 0,4 procent van alle transacties aan de toonbank.

Aldi test in dit filiaal naar eigen zeggen de nieuwe technologie die kassaloos winkelen mogelijk maakt. “De afgelopen maanden zijn zowel zichtbare als onzichtbare veranderingen doorgevoerd. Zo zijn de productgroepen in de winkel uitgebreid en heeft de ALDI Shop & Go-app diverse updates gehad”, is te lezen op de website van de supermarkt.