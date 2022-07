Verdeelde reacties op nieuwe kassaloze Aldi aan Lange Viestraat

Woensdagochtend is de kassaloze Aldi aan de Lange Viestraat in Utrecht voor het eerst geopend. Voor de deur staat personeel om de bezoekers te helpen bij de nieuwe manier van winkelen. De klanten die de winkel uit komen zijn te spreken over het gemak van het nieuwe systeem. Passanten die het niet lukt om de winkel binnen te komen, zijn minder enthousiast.

Om de winkel binnen te kunnen komen, moet je bij de poortjes een QR-code scannen. De code krijg je via een app die je op je telefoon download, en waar je daarna een creditcard aan koppelt. Zonder smartphone of creditcard is het dus niet mogelijk om in de nieuwe Aldi boodschappen te doen.

Snel

Een buurtbewoner is positief gestemd over het nieuwe concept. “Toen ik bij de winkel kwam, wist ik nog niet van het nieuwe systeem. Nu ik de app heb geïnstalleerd, werkt het goed en snel. Het is een nieuwe ontwikkeling, daar wordt ik altijd blij van.” Hij denkt dat hij er vaker gaat komen. “Het is erg makkelijk. Nu is het nog een kwestie van aan de supermarkt zelf wennen.”

Andere klanten komen ook tevreden naar buiten. “We komen niet uit de stad, en wisten niet dat de winkel er was. Het is toch leuk om de bijzondere manier van winkelen nog even mee te pakken. Het werkt heel makkelijk, van mij mogen meer winkels het op deze manier doen.”

Creditcard

Een man die na een kort gesprek met het personeel voor de winkel weer door liep, is minder te spreken over het nieuwe systeem. “Ik vind het vreemd dat Aldi voor het nieuwe concept gekozen heeft. Zelf ik heb geen creditcard. Hier winkelen is voor mij daarmee uitgesloten.”

Het nieuwe systeem sluit volgens hem niet goed aan bij de doelgroep van de discounter. “Veel mensen die bij Aldi komen, kiezen voor de winkel omdat ze een kleinere portemonnee hebben. In die kleinere portemonnee zit vaak geen creditcard. Ik hoop dat dit filiaal snel weer weg gaat.”

Uit cijfers van Betaalvereniging Nederland blijkt dat de consument in de fysieke winkel zeer weinig gebruik maakt van een creditcard. In 2021 waren creditcardbetalingen goed voor 0,4 procent van alle transacties aan de toonbank.